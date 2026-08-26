El PP de A Coruña reclama soluciones a las inundaciones del mercado de Monte Alto

El mercado de Monte Alto, inaugurado hace pocos meses, sufrió este miércoles inundaciones y goteras por las lluvias, según denuncia el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Los placeros, según los populares, se han quejado de que los desagües están mal nivelados, lo que provoca que se aneguen sus puestos, y este miércoles se inundó "el suelo del mercado y de buena parte de la plaza por las filtraciones de agua producidas por la lluvia".

El PP pide soluciones y afirma que la falta de barandillas y de señalización han provocado caídas de usuarios, y que hubo cambios en el diseño original de la obra que "redujeron calidades o eliminaron elementos como algunos ascensores". Lorenzo define la obra municipal del mercado de Monte Alto y la plaza como "una chapuza que ha costado a los coruñeses más de 10 millones de euros" y que se inauguró "con un año de retraso" sobre la fecha prevista.