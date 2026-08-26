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El yate de pesca más grande del mundo pasa unos días en A Coruña

La embarcación Special One, diseñada por Royal Huisman y Vripack, cuenta con seis cubiertas y múltiples espacios para ocio y pesca

El yate Special One hace parada en A Coruña

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El yate Special One hace parada en A Coruña / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

El Special One, considerado el yate de pesca más grande del mundo, se encuentra en el puerto deportivo del dique de abrigo. El barco llegó al puerto este martes 25 de agosto. Ya estuvo en julio para una parada de avituallamiento.

La embarcación fue diseñada por el prestigiosos astillero neerlandés Royal Huisman y el estudio Vripack. El yate de 52 metros de eslora cuenta con seis cubiertas y su casco mide 52 metros en total con un volumen de 499 toneladas. El Special One tiene espacios habilitados para hacer diversas actividades como la pesca deportiva, además de contar con un salón panorámico, un cine al aire libre y una cubierta con colchonetas para tumbarse.

La web especializada SuperYatchFan explica que este yate centra su actividad principal en la práctica de pesca en aguas profundas, provisto con todos los equipos necesarios como estaciones de cebo o equipos de navegación sofisticados.

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El buque, conocido como proyecto 406, fue mandado construir para el príncipe saudí Turki bin Muqrin bin Abdul Azziz. La visión del propietario ha transformado a la embarcación en una figura icónica que redefine la pesca deportiva de lujo, según explica SuperYatchFan. Special One se enmarca como un modelo de excelencia en ingeniería y diseño marítimo. La web indica que este yate establece un nuevo estándar de lujo y sofisticación, ofreciendo una nueva visión de la práctica de pesca deportiva.

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