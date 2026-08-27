Más de 70 profesionales del tatuaje participarán en la cuarta edición de la Old Navy en A Coruña

Tatuadores, aficionados y amantes de esta expresión artística se reunirán el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en el Hotel Attica 21 con motivo de la cuarta edición de la Old Navy Tatto Expo. Será un punto de encuentro con artistas llegados desde diferentes puntos de España y del extranjero. En total, participarán 72 tatuadores en una convención diseñada para disfrutar del tatuaje y compartirlo, según explican sus organizadores. “Un encuentro para conocer a otros profesionales, descubrir diferentes estilos y formas de trabajar, aprender unos de otros y, por supuesto, llevarse un tatuaje nuevo como recuerdo de un fin de semana especial”, comentan.

Además de tatuajes, máquinas, prints, originales y merchandising, habrá un concurso de banners pintados a mano y un campeonato de pimientos de padrón picantes. La programación también contará con la proyección de documentales relacionados con la cultura del tatuaje, entre los que destaca el estreno de ‘Unknown legends’ con la presencia de varios de sus protagonistas llegados a A Coruña para presentar la pieza y mostrar sus pinturas.

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Durante las dos jornadas, la música llegará con la colaboración del Flores Rock y, como novedad, este año la Old Navy contará con su propia cerveza elaborada especialmente para la ocasión.