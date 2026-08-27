El BNG pregunta si las obras de rehabilitación de la Casa Escariz pueden afectar al proceso sobre su titularidad

El viceportavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, ha registrado varias preguntas por escrito en relación con la Casa Escariz, dos edificios con fachada conjunta incluidos desde 1985 en el catálogo municipal que protege inmuebles de alto valor patrimonial.

Aunque el Concello de A Coruña reclamó la propiedad, aún lo gestiona, a falta de que resuelva el Tribunal Supremo, la Fundación Manuel Piñeiro Pose en base a un legado del filántropo del mismo nombre, y destina beneficios de los alquileres a organizaciones caritativas.

El BNG reclama información sobre cómo avanza la tramitación por parte del Gobierno local para cumplir la voluntad de Piñeiro Pose, expresada claramente en su testamento, en el que se indicaba que durante los 30 años siguientes a su fallecimiento las rentas generadas por la Casa Escariz debían financiar el Hospital Municipal y que, una vez concluido ese plazo, el inmueble pasaría a ser propiedad de dicha institución. El Hospital Municipal de A Coruña desapareció en 1985, pero "es evidente que desde el punto de vista jurídico su sucesor es el Ayuntamiento, titular de aquel", apunta Jorquera.

Los nacionalistas cuestionan que "ahora esta entidad anuncia obras de rehabilitación en la Casa Escariz", por lo que quieren saber "si cabe conceder dicha licencia a una entidad con la que se disputa la titularidad del inmueble, hasta el punto de que podría llegar a acreditarse su condición de poseedora de mala fe de esos edificios".

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"¿Ha valorado el Gobierno local los efectos y consecuencias que de dicha concesión de la licencia podrían derivarse en relación con el proceso civil en trámite y la cuantificación de la liquidación posesoria de los inmuebles una vez resuelto dicho proceso?", pregunta Jorquera.