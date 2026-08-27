Los legendarios Dervish, en la romería de Santa Margarita en A Coruña: " En España teneis grandes músicos que velan por la música tradicional, en Irlanda también se hace eso"

Con ustedes conviven el violín, la flauta travesera, la mandolina, el bodhrán...

En la parte de Irlanda de la que venimos es muy común mezclar estos instrumentos. Al principio, los tocábamos para divertirnos, pero una vez que teníamos el acordeón, la mandolina y el bouzouki empezaron a sonar buenas melodías. Esos instrumentos se introdujeron en la música irlandesa sobre los años 60 y 70. Artistas como Frank Stein, Dona Lunny y Andy Irvine colocaron estos instrumentos en nuestra música, todos estábamos muy interesados en probarlos en conjunto. Así que, cuando unes la flauta y el acordeón en las melodías, y le añades la mandolina, el bouzouki y la guitarra, se ensambla todo. Cuando Cathy se unió al grupo, además de cantar, también tocaba el acordeón, fue un dos por uno.

En mayo sacaron la segunda parte de su disco The Great Irish Songbook. ¿Cómo nace?

En la primera parte del álbum los colaboradores no eran necesariamente artistas que cantaran canciones irlandesas, pero que quizás si que les apetecía cantarlas. Las piezas de la primera parte de este disco son canciones antiguas de hace 100 años o más. En el segundo tomo nos centramos en canciones que se han escrito recientemente. En este álbum invitamos a cantantes más jóvenes que están introduciendo sus canciones a la tradición irlandesa.

En este albúm se centran en hablar sobre la historia moderna de Irlanda. ¿Por qué escogieron esta temática?

A veces tenemos que acercar la música tradicional a las generaciones más jóvenes. Así que, una canción que ha sido escrita hace 50 años se puedo convertir en parte de la tradición de Irlanda en el futuro, eso es lo que nos está pasando. Por ejemplo, tenemos la canción de Passage West de John Spillane, en colaboración con Indigo Girls. John ha escrito muchas canciones nuevas, pero ha estado componiendo durante los últimos treinta años, y muchas de esas canciones han sido versionadas por artistas irlandeses, son canciones tradicionales del futuro. Lo mismo pasa con Sinéad O'Connor, mucha gente no lo sabe, pero ella estaba muy interesada en las raíces y la tradición. Para nosotros es genial traer canciones más nuevas a la tradición.

Este disco está lleno de colaboraciones con artistas de la talla de Glen Hansard o Sarah Jarosz. ¿Escogen hacer un álbum solo de colaboraciones por algún motivo?

Era algo similar al primer álbum de The Great Irish Songbook. No sería algo distinto si solo fuéramos nosotros los que interpretaramos esas canciones, siempre es bueno colaborar con ootros músicos y cantantes, traen frescura a las canciones. Glen Hansard nos pidió que versionaramos una de sus canciones, Leave a Light On, y aceptamos de inmediato. Nunca podríamos haber hecho la canción de la misma manera que él. Por ejemplo, también contamos con Eddi Reader en One Irish Rover, tiene una voz y un estilo distinto que no podemos capturar por nosotros mismos.

Siempre han estado comprometidos con la música tradicional irlandesa. ¿Qué creen que es lo que le gusta tanto a la gente de este tipo de música?

Supongo que es porque somos honestos, creo que nuestra música hace honor a nuestras raíces y somos una generación que vive mucho la tradición. Tenemos suerte de poder tocar nuestra música irlandesa, espero que nuestra música pase a la siguiente generación sin que cambie demasiado. Creo que la tradición es importante, independientemente del país, en el norte de España teneis muy buena música. Las raíces siempre deben permanecer ahí.

Han tocado en otras ciudades de España, pero es su primera vez en A Coruña.

Siempre que tocamos en el norte fuimos muy bien recibidos, a la gente le gusta mucho la música folclórica, supongo que es por el ambiente de los festivales. Creo que hay bastante gente española que se identifica con la música irlandesa, no estoy seguro del porqué, pero tal vez es porque nuestra música y vuestra música tienen una tradición muy fuerte. En España teneis grandes músicos que velan por la música tradicional, en Irlanda también se hace eso. Además nuestra música te invita a bailar, y a eso los españoles responden muy bien.

En los próximos meses tienen muchas actuaciones, tanto por Europa como por los Estados Unidos. ¿Y después?

Tenemos bastantes actuaciones, en octubre vamos a estar por Inglaterra e Irlanda y después una parada en Estados Unidos. Vamos a tener un parón por las fiesta de Navidad, que es tiempo para pasar con la familia. También tenemos sesiones cada semana, cada uno toca donde vive y estudia un poco sobre la música y las melodías. Nuestro trabajo no consiste solo en tocar en el escenario, sino también en hacerlo con nuestros amigos y vecinos, mantener viva la tradición. Para el próximo año, tal vez saquemos otro álbum.