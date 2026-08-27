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Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto

El avión de EasyJet tuvo que frustar su aterrizaje en el Sá Carneiro por las tormentas

Avión en Alvedro

Avión en Alvedro / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Un avión de EasyJet que cubría la ruta Manchester-Oporto tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Cuando el vuelo estaba a punto de completar su recorrido, el piloto tuvo que frustar su aterrizaje en el aeródromo de Sá Carneiro por las tormentas.

Así, modificó su ruta y finalmente aterrizó en Alvedro sobre las 11.20 horas.

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También el martes por la noche hubo un desvío que llegó al aeropuerto coruñés. Era el Londres-Santiago de Vueling. Al acumular retraso, no pudo aterrizar en Lavacolla, cerrado en horario nocturno por obras, así que tuvo que cambiar su dirección a A Coruña.

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