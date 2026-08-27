Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto
El avión de EasyJet tuvo que frustar su aterrizaje en el Sá Carneiro por las tormentas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña
Un avión de EasyJet que cubría la ruta Manchester-Oporto tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Cuando el vuelo estaba a punto de completar su recorrido, el piloto tuvo que frustar su aterrizaje en el aeródromo de Sá Carneiro por las tormentas.
Así, modificó su ruta y finalmente aterrizó en Alvedro sobre las 11.20 horas.
También el martes por la noche hubo un desvío que llegó al aeropuerto coruñés. Era el Londres-Santiago de Vueling. Al acumular retraso, no pudo aterrizar en Lavacolla, cerrado en horario nocturno por obras, así que tuvo que cambiar su dirección a A Coruña.
- El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña
- El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La revista Viajar elige un pueblo de A Coruña como el lugar en el que 'se come el mejor pulpo de España
- El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
- El Agra do Orzán sigue creciendo en población: ya es más densa que cualquier metrópolis del mundo y cuadruplica al corazón de Tokyo
- El mural que revitaliza un barrio de A Coruña: 'Te sientes realizada porque no es un mural sin más, es en honor a una persona del barrio
- Los propietarios del número 20 de la calle Torreiro de A Coruña proyectan rehabilitarlo como edificio de viviendas turísticas