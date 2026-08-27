Una gran tromba de agua causa inundaciones en varios puntos de A Coruña

El intenso chaparrón caído a primera hora de la tarde de este jueves en A Coruña ha provocado inundaciones puntuales en diferentes zonas de la ciudad. Las inmediaciones de la plaza de A Palloza, varias calles de Os Mallos o el entorno de San Pedro de Mezonzo han registrado importantes acumulaciones de agua debido a la gran cantidad de lluvia caída en pocos minutos, que ha obligado a los Bomberos a realizar varias salidas.

Una situación que se ha producido apenas 24 horas después de que, este pasado miércoles, los pluviómetros de la estación de la Torre de Hércules acumulasen hasta 23,6 litros por metro cuadrado, frente a los 13,6 contabilizados en los dos meses previos. Dato que situó el 26 de agosto como uno de los tres días más lluviosos del año en A Coruña.

Los pluviómetros de la estación de la Torre de Hércules acumularon este pasado miércoles hasta 23,6 litros por metro cuadrado, frente a los 13,6 contabilizados en los dos meses previos

Una de las zonas que más sufrió las consecuencias de la intensa lluvia caída en la tarde de este jueves sobre la ciudad fue el entorno de A Palloza y, en concreto, la calle Concepción Arenal, donde las alcantarillas colapsaron. Lo mismo sucedió en varias calles de Os Mallos, como Ramón Cabanillas, donde se acumularon grandes bolsas de agua sobre la vía pública.

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Intervenciones de los bomberos

Los Bomberos del parque de A Grela tuvieron que realizar varias salidas. A las 16.24 horas fueron requeridos por los responsables de un local comercial en la calle Puente, en A Cubela, desde donde les avisaron de filtraciones de agua. También tuvieron que desplazarse hasta las calles Ciudad de Lugo y Nebrija para el saneamiento técnico de los tejados.