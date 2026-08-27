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Al menos dos heridos en un accidente esta mañana en Alfonso Molina que causa retenciones de salida

El choque de dos vehículos, ocurrido a las 09.22 horas, ha provocado el corte de dos carriles de circulación

Accidente con heridos este jueves en Alfonso Molina.

Accidente con heridos este jueves en Alfonso Molina. / DGT

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Alba Porral

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico ocurrido a las 09.22 horas de este jueves. La Policía Local indica que se trató de una colisión entre dos turismos que circulaban por la avenida Alfonso Molina tras incoporarse por el acceso desde San Cristóbal, en dirección salida de la ciudad.

Al menos dos personas han resultado heridas leves y están siendo atendidas en el punto del siniestro por una ambulancia del 061.

También ha sido necesario cortar dos de los tres carriles de circulación, el central y el izquierdo, lo que está provocando retenciones en dirección salida.

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La Policía Local explica que el tráfico será restablecido una vez finalice la retirada de uno de los vehículos dañados. En su traslado, participa una grúa municipal debido a que el coche ha quedado inmovilizado en la calzada por los daños sufridos en el choque.

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