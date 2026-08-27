Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 27 de agosto
Fiestas en el barrio de Novo Mesoiro, el concierto de Valeria Castro, un repaso a la historia del Dépor con Djalminha... Descubre todo lo que puedes hacer hoy y haz tus planes
Valeria Castro lleva su canto a Santa Margarita
La cantautora Valeria Castro presenta su álbum El cuerpo después de todo en Santa Margarita, dentro del ciclo de conciertos As Noites do Parque.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Anfiteatro Parque de Santa Margarita
Mejillonada popular en Novo Mesoiro
Las fiestas del barrio de Novo Mesoiro, conocido como Son de Mesoiro, vive la jornada inicial de sus fiestas con una mejillonada popular y música.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: Parque de Novo Mesoiro (Avenida Novo Mesoiro, 18)
La historia mágica de O Grúfalo, en Os Rosales
Manuela Contacontes presenta una sesión de narración oral para público infantil con la historia de O Grúfalo, una fábula con la naturaleza en el centro.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Plaza Elíptica
Humor y emoción se unen en ‘Depor Locura’
El espectáculo Depor Locura combina humor, emoción y sentimiento para recordar y repasar la historia del club de futbol coruñés, con Djalminha.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Ágora (Avenida da Gramela, 17)
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