Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 27 de agosto

Valeria Castro lleva su canto a Santa Margarita

La cantautora Valeria Castro presenta su álbum El cuerpo después de todo en Santa Margarita, dentro del ciclo de conciertos As Noites do Parque.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Anfiteatro Parque de Santa Margarita

Mejillonada popular en Novo Mesoiro

Las fiestas del barrio de Novo Mesoiro, conocido como Son de Mesoiro, vive la jornada inicial de sus fiestas con una mejillonada popular y música.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Parque de Novo Mesoiro (Avenida Novo Mesoiro, 18)

La historia mágica de O Grúfalo, en Os Rosales

Manuela Contacontes presenta una sesión de narración oral para público infantil con la historia de O Grúfalo, una fábula con la naturaleza en el centro.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Plaza Elíptica

Humor y emoción se unen en ‘Depor Locura’

El espectáculo Depor Locura combina humor, emoción y sentimiento para recordar y repasar la historia del club de futbol coruñés, con Djalminha.

Horario: 19.30 horas.

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Lugar: Ágora (Avenida da Gramela, 17)