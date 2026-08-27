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Leer está de moda: 200 lectores se apuntan en A Coruña a los clubs de lectura de la librería Lume

Ocho clubs de lectura completan la oferta de la librería Lume de A Coruña entre narrativa, misterio, histórica, ensayo, cómic, romántica, psicología y moda

Una presentación en Lume

Una presentación en Lume / Iago López

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RAC

A Coruña

Leer está de moda, más que nunca, y así lo demuestran las cifras de la librería Lume, en A Coruña, que ofrece en sus clubs de lectura un espacio ideal para los amantes de la lectura.

La oferta es muy diversa: Tres grupos de narrativa —dos impartidos por la librera y escritora Marta Argüelles, y otro de la escritora y periodista María Nieto y que está a punto de agotar plazas—; dos grupos de misterio, impartidos por Rober Cagiao y ya completos con 40 usuarios; otros dos de psicología con Cheché Cagiao al frente; uno de novela histórica ya con lista de espera, con Rodrigo Costoya; cómic y novela gráfica de la mano de la ganadora del Castelao Paula Maior; ensayo con Antón Blanco; y la gran novedad de esta temporada, el club de moda, impartido por Blanca Gómara.

Pese a la alta demanda, con unos 200 lectores apuntados, todavía quedan plazas en algunos de los clubs. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse por WhatsApp, en el número 699 242 747, o rellenando el formulario en el perfil de Instagram de la librería.

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Agenda para septiembre

En septiembre Lume vuelve al ruedo con diversas presentaciones, entre las que destacan: Afinidades Selectivas, con Mario Obrero y Graziella Moreno, el día 7; Paula Deiros, el 9; Nacho Herrero, el 12; o los gallegos Pablo Rañales —el 18— y María Nieto —el 26—, presentando sus nuevos libros. El día 11 se celebrará, asimismo, un monográfico sobre Oriana Fallaci a cargo de Sandra Rego. Todas las actividades y los clubes son gratuitos.

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