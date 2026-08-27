Arranca la romería de Santa Margarita: consulta la programación completa del fin de las fiestas de María Pita

Para cerrar un mes cargado de festejos, la Romería de Santa Margarita celebra un nuevo encuentro de música y cultura tradicional gallega, que pone fin a las Fiestas de María Pita de este mes de agosto. Entre el viernes 28 y el domingo 30, además de la fiesta popular, están programadas actividades y conciertos alrededor de la cultura de raíz. Durante tres jornadas, la celebración se consolida como una de las propuestas más importantes del calendario de la ciudad al unir música, artesanía y patrimonio cultural compartido en las ubicaciones más emblemáticas del parque.

Participación, música y tradición

El programa arranca la tarde del 28 con el espectáculo de Pärbo, el proyecto de Begoña Riobó y Anxo Pintos con las visuales de Montse Piñeiro, a las 18.00 y 19.00 horas en el planetario de la Casa das Ciencias. A la noche, en el anfiteatro del parque se celebrará la Gran Noite do Folclore (21.00) en la que participarán Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

La romería continúa el sábado 29 con un tinte muy participativo. Entre las 11.30 y las 14.30 y las 16.00 y las 19.00 horas, habrá talleres para distintos niveles y edades y muestras de artesanía musical y de diferentes entidades de la ciudad en la explanada de la Casa das Ciencias. La música también sigue con la actuación de Benofán a las 13.30 horas y la participación de la Real Banda de Cadeiras Encartables a las 19.30, ambas en la explanada. La jornada termina con los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana en el anfiteatro a las 20.30 horas.

El domingo, el evento concluye con una mezcla entre tradición y modernidad del panorama musical gallego. Por la mañana, la Banda Municipal de Música da Coruña tocará en la escalinata de la Casa das Ciencias a las 12.00 horas junto con el grupo Donaire. En el escenario das merendas habrá conciertos de Pansenfron a las 13.00 y de Son Galaico a las 17.30 horas. Para poner el broche final de la romería y de las fiestas de María Pita 2026, en el anfiteatro del parque actuarán Herbamora, Mondra y el grupo irlandés de música celta Dervish a las 20.00 horas.