Arranca la romería de Santa Margarita: consulta la programación completa del fin de las fiestas de María Pita
Las celebraciones de A Coruña cierran con tres jornadas musicales en el parque desde este viernes al domingo
Para cerrar un mes cargado de festejos, la Romería de Santa Margarita celebra un nuevo encuentro de música y cultura tradicional gallega, que pone fin a las Fiestas de María Pita de este mes de agosto. Entre el viernes 28 y el domingo 30, además de la fiesta popular, están programadas actividades y conciertos alrededor de la cultura de raíz. Durante tres jornadas, la celebración se consolida como una de las propuestas más importantes del calendario de la ciudad al unir música, artesanía y patrimonio cultural compartido en las ubicaciones más emblemáticas del parque.
Participación, música y tradición
El programa arranca la tarde del 28 con el espectáculo de Pärbo, el proyecto de Begoña Riobó y Anxo Pintos con las visuales de Montse Piñeiro, a las 18.00 y 19.00 horas en el planetario de la Casa das Ciencias. A la noche, en el anfiteatro del parque se celebrará la Gran Noite do Folclore (21.00) en la que participarán Aturuxo, Son d'aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.
La romería continúa el sábado 29 con un tinte muy participativo. Entre las 11.30 y las 14.30 y las 16.00 y las 19.00 horas, habrá talleres para distintos niveles y edades y muestras de artesanía musical y de diferentes entidades de la ciudad en la explanada de la Casa das Ciencias. La música también sigue con la actuación de Benofán a las 13.30 horas y la participación de la Real Banda de Cadeiras Encartables a las 19.30, ambas en la explanada. La jornada termina con los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana en el anfiteatro a las 20.30 horas.
El domingo, el evento concluye con una mezcla entre tradición y modernidad del panorama musical gallego. Por la mañana, la Banda Municipal de Música da Coruña tocará en la escalinata de la Casa das Ciencias a las 12.00 horas junto con el grupo Donaire. En el escenario das merendas habrá conciertos de Pansenfron a las 13.00 y de Son Galaico a las 17.30 horas. Para poner el broche final de la romería y de las fiestas de María Pita 2026, en el anfiteatro del parque actuarán Herbamora, Mondra y el grupo irlandés de música celta Dervish a las 20.00 horas.
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