La odisea de Sandra Golán, coruñesa atrapada en Japón por el tifón: "Mi prioridad era salir de esa isla"

El avance del tifón Saudel por la zona sur de Japón ha obligado a cancelar 449 vuelos entre el 25 y el 27 de agosto, fundamentalmente conexiones con Okinawa y las islas Amami. Son unos 65.000 los pasajeros afectados por una temporada especialmente inestable a nivel meteorológico como consecuencia del fenómeno El Niño —Saudel es el 18º tifón en Japón en lo que va de año—.

Sandra Golán es una de las viajeras damnificadas. Originaria de A Coruña, viajó a la isla nipona para disfrutar de unas vacaciones en familia. "Teníamos todo reservado desde hacía un montón de tiempo, y no vimos noticias ni nada", relata Golán, cuyo itinerario original recorría enclaves como Tokyo, Osaka, Kioto y Okinawa.

Tifón en el paraíso

Fue precisamente en Okinawa, archipiélago famoso por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, donde Golán se enteró de la noticia el sábado, 22 de agosto. "Paseando por la playa, una chica americana empezó a hablar conmigo un poco al azar, lo típico. Me preguntó cuántos días íbamos a estar allí, y le dije que seis. Y me dijo: '¿cómo que seis? ¡Que viene un tifón! No podéis estar aquí porque van a cerrar todo'", recuerda.

Aunque el vuelo de vuelta a España lo tenían para este jueves, 27 de agosto, tuvieron que improvisar sobre la marcha. "La chica de la playa nos dijo que no podíamos estar allí, que iban a cerrar todo, y que si teníamos el vuelo para España el jueves no íbamos a llegar, no íbamos a poder embarcar porque venía el tifón y nos cerraban todo", narra.

La reacción inicial de Golán y su familia fue pensar "no será para tanto" y que "es de ser exagerados". Al día siguiente, vieron un cartel en la playa que prohibía el baño; después fue la piscina del hotel donde se alojaban. "Y el tiempo era maravilloso, no había síntomas de que fuera a venir nada", dice. "Pero vimos las noticias, preguntamos a ChatGPT y nos decía que cogiéramos un vuelo cuanto antes", añade.

Tres vuelos cancelados

Golán decidió, así, adelantar su regreso a A Coruña un día —del jueves 27 al miércoles 26—. Ese sería el principio de su odisea: "Nos cancelaron el vuelo, que nos lo ponían para otro día. Pero la americana nos había dicho que nos fuéramos el martes, solamente decía 'thursday, thursday' (ríe). Entonces sacamos un vuelo para el martes [25 de agosto], por si acaso", explica.

A las "cuatro o cinco horas", no obstante, volvían a tener el vuelo cancelado. "No nos daban opción a nada, simplemente nos devolvían la pasta, pero no te daban opción a sacar otro vuelo. Nosotros en Skyscanner como si no hubiera un mañana. Pero si viniéramos con el dinero contadito, esto era inviable", confiesa.

Vuelos cancelados. / LOC

Cuando parecía que habían conseguido un pasaje, decidieron pasar las últimas horas en el Acuario Churaumi Okinawa —el segundo más grande del mundo—. "Conseguimos contratar a un señor que nos llevó, porque nadie nos quería llevar a las excursiones. Y era como una ciclogénesis explosiva en A Coruña, nada que dijeses que se acaba el mundo", dice Golán.

De repente les llegó una alarma al móvil. "Los móviles empezaron a sonar, como cuando hicieron en A Coruña la prueba del simulacro. Los móviles de repente sonando, el de la empresa, el personal, el de mi marido, el de mi hija... Todo esto en japonés. Un cuadro", afirma.

Aviso de alerta en el móvil de Sandra Golán. / LOC

Estando en el acuario les anularon el vuelo, dos horas antes de partir hacia España. "¿Y ahora qué hacemos? Porque ya nos habíamos marchado del hotel. Volvimos, porque lo teníamos pagado, pero como ya habíamos hecho el check-out, que lo sentían mucho pero no podían hacer nada, que reclamáramos a Booking. Nosotros estábamos allí en tierra de nadie", recuerda. Después de pagar una noche a mayores en el alojamiento, les comunicaron que no podían abandonar las instalaciones.

"Vacaciones de las vacaciones"

Finalmente, la familia de Golán consiguió volar a Osaka la tarde del miércoles, 26 de agosto. El itinerario a seguir es Osaka a Doha —capital de Dakar—, de Doha a Madrid y de Madrid a A Coruña. "Si nosotros perdíamos el vuelo de Okinawa a Osaka, perdíamos todas las conexiones después, teníamos que sacarnos otro vuelo a mayores, que eran sobre 8.000 euros los tres. Mi prioridad era salir de esa isla", relata.

Una anécdota que recuerda con humor es que, al marcharse de Tokyo, uno de los destinos de su viaje, hubo un terremoto. "Nosotros súper contentos: 'Nos hemos salvado del terremoto'. Y después nos fuimos a Okinawa, y allí nos vino el tifón", ríe.

Después de la odisea, Golán dice necesitar "unas vacaciones de las vacaciones". "El nivel de estrés era infinito, porque era estar pegada a un móvil todo el rato sacando vuelos que cancelaban. Estabas con esa agonía de saber que te ibas a tener que gastar mucho dinero para volver a España. Pero en cuanto al tifón estábamos tranquilos", comparte.

Golán y su familia llegarán a A Coruña este viernes, 28 de agosto, tras 10 horas y media de Osaka a Doha, 3 horas de espera en Doha, unas ocho horas hasta Madrid y otras tres de escala hasta finalmente volar a casa.