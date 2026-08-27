Una hamburguesería de A Coruña sortea un viaje de 13 días por Japón: "Es casi un todo incluido"

Comerse una hamburguesa puede ser el pase para unas vacaciones prácticamente gratuitas. Eso es lo que plantea una pequeña hamburguesería del barrio de Cuatro Caminos, que premiará a un cliente afortunado con un viaje a Japón para dos personas durante trece días.

Detrás de la idea están el chef Luis Urgelles y Sibi Bastos, que comenzaron su negocio hace apenas dos años en el número 25 de la calle Ramón y Cajal. Quien se acerque allí para tomar uno de sus combos nipones podrá llegar a visitar el país asiático con boletos de avión, alojamiento y gran parte de las comidas pagadas por los propietarios de Patty's Street Food, que quieren hacer así un "agradecimiento a nuestros clientes fieles".

Será el 21 de diciembre a las 15.30 horas cuando se anuncie al ganador, que disfrutará de un viaje que Bastos -formada en Turismo- ha diseñado "como si fuera para mí". "Es casi un todo incluido y el sueño de mucha gente. Vas a ir a los sitios más icónicos de Japón y va incluido el seguro", explica la hostelera.

Cuenta que el destino lo han escogido los propios coruñeses, en una votación en la que pudieron elegir entre todos los países del mundo. Lugares como Italia y Australia quedaron muy bien posicionados, pero Asia fue la que acabó siendo la ganadora con más de 400 votos de margen.

Algunos clientes asiduos a Patty's, como el dueño de La Revolución de los Graneles, Daniel Rocha, siguieron con expectación la consulta, temiendo que saliera algunos de esos lugares cercanos a España a los que es más probable que uno se desplace por su propia cuenta. Sin embargo, al final no hubo motivos para sustos.

El viaje tendrá bandera asiática y las fechas se decidirán junto al ganador para ajustarlas a su agenda. "Lo vamos a organizar juntos", apunta Bastos, que reconoce que ofrecer el premio ha sido un esfuerzo para un negocio pequeño como el que llevan ella y su pareja. "Es muy costoso, pero queríamos ofrecer algo llamativo".

'Likes' y hamburguesas, la forma de participar en el sorteo de Patty's Street Food

Para participar en el concurso de esta hamburguesería de A Coruña hay que realizar una serie de pasos. Lo primero es seguir la cuenta del local en Instagram o en TikTok y darle 'me gusta' a la publicación en la que aparece el tique dorado -en el perfil de TikTok aparecerá próximamente-.

El billete dorado para participar en el sorteo de Patty's Street Food. / Patty's Street Food

Habrá también que etiquetar a tres amigos en el post y dirigirse antes del 21 de diciembre -el día 20 es el último para participar- a Ramón y Cajal para hacerse con un 'combo Japón'. El pedido incluye cualquiera de las hamburguesas de la carta junto a patatas, bebida y postre, y con él se entregará un tique dorado en el que habrá que rellenar los datos y poner el nombre de usuario con el que se ha seguido a Patty's en redes sociales.

Desde la hamburguesería de Cuatro Caminos advierten de la importancia de conservar el resguardo, que el ganador tendrá que presentar para ultimar la documentación con Nautalia Viajes. Y también estar muy atento al teléfono, porque la oportunidad puede perderse. "Se llamará al ganador y, si no responde, se volverá a intentar a los cinco minutos. Pero, si no coge, llamaremos a otra persona", explica Bastos.

Una hamburguesería "diferente"

Aunque es el sorteo más grande que han organizado, el de Japón no es el único que Sibi y Luis han puesto sobre la mesa durante el tiempo que llevan abiertos en Cuatro Caminos. De hecho, y hasta el gran colofón de diciembre, desde Patty's Street Food seguirán haciendo pequeños sorteos cada quince días, todos ellos con temática nipona.

Alguna de sus hamburguesas más populares también comparten esa esencia asiática, como la Sushi Burger, con salmón, queso, cebollino, aguacate y alga nori. Otras tienen alma gallega, como la One, que Urgelles "creó de una noche para otra" y que incluye entre sus ingredientes la tortilla de patatas y el queso de Arzúa.

La hamburguesa de un kilo que Luis Urgelles prepara en Patty's Street Food. / Patty's Street Food

La que más impone, sin embargo, es La Campeona, que pesa "un kilo con todo lo que lleva". Y, aunque parezca imposible, "hay gente que se la termina".

Se trata de una de las creaciones más contundentes de Urgelles, que decidió montar algo propio en A Coruña después de un largo recorrido en cocinas de lugares como Estados Unidos o Vigo. Aquí, dice la pareja, están a gusto y ha logrado hacerse un hueco en el corazón del vecindario: "La gente se va contenta. Hasta los perros se paran cuando pasan por delante", dice su mujer, con la que Luis va compartiendo sus ideas de nuevas creaciones. En la carta ya hay hamburguesas de pulpo, arándanos o anacardos. Cualquier cosa puede ser la siguiente.