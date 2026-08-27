La tienda de novias del Agra do Orzán en A Coruña que atrae a clientas de todo el mundo: "Tenemos vestidos de todos los precios"

En los 40 años que lleva abierta, la tienda de novias María Castiñeira, situada en el número 17 de la calle Alcalde Lens de A Coruña, ha sido testigo del boom de vestidos muy voluminosos y con mangas abullonadas a lo Lady Di de los 80, siluetas más rectas y escotes sencillos, los palabras de honor de los 2000 o los encajes y la estética romántica que ahora es tendencia. Las modas fueron cambiando mientras el comercio online irrumpía como un tifón, pero este establecimiento supo mantenerse. "Nos hemos ido adaptando a los tiempos y a las necesidades de nuestras clientas", desvela Vanesa García, al frente de la tienda tras tomar el relevo de su madre María.

Confiesa que su filosofía es "escuchar lo que necesita cada clienta". Y así llevan cuatro décadas, dando en el clavo no solo con los vestidos de las protagonistas sino también de invitadas y madrinas. "Y tenemos todo tipo de accesorios", añade.

De crear de cero a personalizar vestidos

Este rincón del Agra do Orzán ayuda a las novias encontrar el vestido perfecto para el gran día. "Tenemos la colección y también se puede confeccionar. Esto nos permite tener prendas ya hechas y también crearlas desde cero. Incluso un vestido de la colección se puede personalizar", explica, y asegura que hay novias que quieren "añadir mangas, encaje o pedrería o cambiar el escote". En María Castiñeira, todo se puede hacer para que "el vestido sea como lo quiere la novia". Además, hay opciones para todos los bolsillos: "Tenemos de todos los precios".

Vanesa García, en el escaparate de su tienda / Carlos Pardellas

El comercio no solo ha sabido adaptarse en cuanto a tendencias sino que también tiene presencia en la red. "Tenemos tienda online y desde hace unos años hacemos envíos a toda España. Lo estamos ampliando a nivel europeo", cuenta Vanesa García, que hace unos días atendió "a una novia que venía de Países Bajos que se va a casar en Grecia".

Esta marca no entiende de fronteras: "Por aquí pasa mucha gente que está de vacaciones y aprovecha para venir a la tienda. Tuvimos también a una novia de Suiza". La tienda tiene también cuentas en Instagram y TikTok. "Esta última plataforma nos funciona muy bien y nos da mucho auge. Así nos conoce más gente", celebra la propietaria, que explica que tienen "la opción de enviar la prenda ya personalizada con los arreglos hechos".

El de las bodas es, además, un mundo que sigue teniendo mucho tirón. "Notamos que, desde la pandemia, ha habido muchísimas bodas. Están en auge", analiza García, que lleva todo la vida entre vestidos blancos, velos y tocados. Antes que ella, era su madre, María Castiñeira, que da nombre a la tienda, la que estaba al otro lado del mostrador. "A ella siempre le gustó la moda. Empezó de una forma muy artesanal. La gente sabía cómo trabajaba y tenía mucha demanda. Poco a poco se fue extendiendo y decidió tener un lugar donde trabajar y desarrollar su creatividad", relata.

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Ese sitio es donde hoy Vanesa García recibe a novias, invitadas y madrinas con una sonrisa en la boca. "Desde niña he estado entre telas y prendas. He vivido mucho este mundo también en ferias, siempre intentando descubrir las nuevas tendencias", confiesa, mientras se acuerda de "todo el equipo" que tiene detrás y que le ayuda a que cada persona "se sienta cuidada".