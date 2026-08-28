Los Bomberos de A Coruña tapian de nuevo el narcopiso incendiado de Sagrada Familia después de que alguien rompiese el precinto

Nueva intervención en el número 11 de la calle Sagrada Familia ante el que los vecinos protestaron la semana pasada contra un supuesto narcopiso que ardió por un artefacto incendiario. En la tarde de este viernes, la Policía Local y los Bomberos de A Coruña acudieron al inmueble, un bajo que había sido precintado, porque alguien había roto las tablas que lo cerraban. Fuentes del segundo servicio indican que acudieron a petición del 092 y que volvieron a colocar un cierre; la intervención ocurrió en torno a las 20.23 horas.

El viernes de la semana pasada, residentes de la zona decidieron hacer una protesta ante el edificio, con una cacerolada y silbatos, tras la que acudieron la Policía Nacional y la Local, que desalojaron a dos hermanos que viven en este piso, que quedo precintado por su "estado de insalubridad" que se produjo después de que la protesta vecinal hubiese acabado y con los dueños desalojados. Fuentes policiales indicaron a este diario que el pequeño incendio se originó por "un artefacto incendiario". Al día siguiente algunos vecinos de la zona vieron que los propietarios "intentaron entrar" en la vivienda, a pesar de que está tapiada.

Preocupaciones vecinales

"Es un infierno", indicaron a este diario varios residentes, que prefieren no dar nombres por la "mala situación" que se está viviendo en el barrio. "Esto no puede seguir así. El otro día en mi portal unos se estaban pinchando. No se puede dejar a los niños en la calle", comentaba una vecina, a la que le preocupa que "todo el rato está entrando y saliendo gente del piso", sobre unas 30 o 40 personas cada día. Pero no solo hay un trasiego constante de toxicómanos sino que "hay peleas entre ellos". "También orinan en la calle", señalaba otra vecina.

A poca distancia de Sagrada Familia, al otro lado de la ronda de Nelle, en el parque de Vioño, los vecinos han advertido un incremento de la presencia de adictos. Fuentes de vecinos y comerciantes de la zona indican que en los últimos tiempos han notado un mayor trasiego de personas con síntomas de haber tomado drogas, o consumiéndolas, lo que ha generado inquietud en el barrio. La Policía Nacional señala que ha aumentado el número de llamadas de ciudadanos por consumo de drogas, por lo que se ha aumentado "la presencia de vehículos rotulados como medida preventiva".

"Esto no es el Bronx"

El presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, insiste en que el problema de la droga en el barrio no se debe exagerar. "Puede haber cosas puntuales, como en todos los barrios, pero no está habiendo nada grave, esto no es el Bronx", señala. El líder vecinal admite que hay un repunte de la heroína, pero señala que el narcotráfico ha existido "toda la vida" y que, en los 45 años que lleva viviendo en Sagrada Familia, "nunca me he sentido tan seguro".

Su asociación, destaca, ha trabajado "codo con codo" con la policía, y desde que la actual directiva está al frente, afirma, se han desarticulado varios pisos, si bien coincide con los sindicatos en que "no hay suficientes efectivos". Y es "mucho más viable" intervenir cuando los que trafican son ocupas, o personas que están de alquiler. En el caso del piso incendiado, indica, estaba ocupado por los hijos de vecinos propietarios. "Como asociación, jamás podemos estar de acuerdo con actos vandálicos", insiste, y apuesta por las vías legales, aunque sean más lentas, y rechaza que los vecinos se tomen la justicia por su mano. "Le estás rompiendo el piso a dos personas mayores que están en una residencia", critica.