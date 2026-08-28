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El desprendimiento de piedras sobre un vehículo causa importantes daños y obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña

Fueron alertados en la tarde de este jueves por la Policía Local debido al derrumbe de parte de un talud en la calle Fernando Rey, en Cuatro Caminos

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña. / LOC

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RAC

El derrumbe de unas piedras de “importantes dimensiones” sobre un vehículo estacionado en la vía pública obligó a intervenir a los bomberos de A Coruña en la tarde de este jueves. Según figura en el parte de las últimas horas, a las 19.43 acudieron a la calle Fernando Rey, en el barrio de Cuatro Caminos, cuatro bomberos y tres vehículos alertados por la Policía Local para una asistencia técnica debido al desprendimiento de piedras de un talud que ocasionó daños materiales en un vehículo. Los efectivos señalan que, ante el riesgo de nuevos desprendimientos, se recomienda cortar este tramo de la vía al paso de peatones.

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