Los gestores de la Casa Escariz, en la plaza de Pontevedra de A Coruña, defiende que no hacer obras sería actuar "de mala fe"

Entre Payo Gómez, Teresa Herrera y la plaza de Pontevedra se encuentra la Casa Escariz, dos inmuebles de fachada conjunta que gestiona la Fundación Piñeiro Pose como parte del legado de este filántropo y de la que el Ayuntamiento de A Coruña reclama la titularidad. Los gestores, como ya publicó este diario, están en un proceso para renovar la casa con la colaboración del estudio SEA Arquitectos, en la que será una "rehabilitación integral" del edificio, en palabras del arquitecto Carlos Graña, de SEA. El BNG elevó preguntas escritas al Gobierno local, en las que plantea si las obras pueden afectar a la reclamación municipal. Los nacionalistas preguntaron si cabía conceder licencia "a una entidad con la que se disputa la titularidad del inmueble, hasta el punto de que podría llegar a acreditarse su condición de poseedora de mala fe de esos edificios", pero la fundación responde que lo que sería "actuar de mala fe y en ningún caso con la diligencia debida" sería "impedir o inhibirse ante una degradación de un edificio catalogado" y no realizar obras.

De acuerdo con la Fundación, que defiende que le corresponde la propiedad del inmueble en base a una Orden del Ministerio de la Gobernación de 1952 ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo de cuatro años después, la entidad pretende "como así lo ha realizado a lo largo de más de 75 años de forma ininterrumpida, efectuar aquellas actuaciones sobre el inmueble imprescindibles para mejorar la habitabilidad del mismo y evitar, principalmente en cuanto a la fachada, su posible deterioro".

Más de un millón para ayudar a los pobres

Hay dos procedimientos judiciales en curso entre el Concello y la Fundación, pero esta argumenta que ninguno de ellos dirimen una disputa sobre la titularidad del inmueble, sino que uno trata de considerar nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno Local "que ordenaba consignar una cantidad de dinero irrisoria" para que se entregasen los bienes al Ayuntamiento. El segundo, "trata precisamente de la consignación efectuada por el ente local municipal para que los albaceas entreguen las dos casas". El Concello ha conseguido victorias ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Ministerio de Justicia, pero la Fundación argumenta que los dos procedimientos aún no están finalizados.

La entidad defiende que "pese a quien le pese" continuará dedicando los beneficios del inmueble a fines benéficos. Piñeiro Pose legó el edificio para pagar misas por su alma y mejorar "el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital Municipal de La Coruña", que ya no existe. El Concello interpreta que la propiedad debería ser municipal, pero los gestores de la fundación señalan que se debe seguir empleando para apoyar a entidades benéficas, como, defienden, han hecho de manera "ininterrumpida". "Desde el año 2015 se ha apoyado económicamente por importe de más de un millón de euros a entidades coruñesas que ayudan directamente al ámbito sociosanitario vinculado a los pobres de la ciudad", señalan.