Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 28 de agosto
Comienza la romería de Santa Margarita, continúa la programación de Cascarillarte, hay foliada en la Festa do Apego... Descubre aquí el plan perfecto para comenzar el fin de semana
El flautista de Hamelin actúa en la Sagrada Familia
El actor y cómico Fran Rei presenta su obra Hamelin, una revisión libre y dinámica del clásico cuento sobre el poder de la música. El evento se enmarca en el ciclo Cascarillarte para público familiar.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: (Plaza de San Rosendo)
PÄRBO lleva la tradición hasta Santa Margarita
El dúo PÄRBO presenta un concierto especial como parte del programa de la Romaría de Santa Margarita. El grupo amenizará la noche con su estilo actualizado de música de raíz y efectos visuales.
Horario: 18.00 horas. Planetario
Lugar: Parque de Santa Margarita
Foliada y diversión familiar con la Festa do Apego
La Festa do Apego acerca una tarde de diversión para las familias, con entrada libre y gratuita, gracias a las actuaciones de Migallas y el espectáculo Cantaxoga, y la foliada a cargo de Pablo Díaz y Olga Kirk.
Horario: A partir de las 17.00 horas.
Lugar: Campo da Leña
Pelícano celebra de nuevo la fiesta de ‘La Casita’
La sala Pelícano celebra por tercera vez la fiesta de reguetón La Casita, en homenaje a la vivienda que popularizó Bad Bunny durante su última gira mundial, Debí Tirar Más Fotos World Tour.
Horario: 23.59 horas.
Lugar: Sala Pelícano (Avenida do Porto, 3)
Doble sesión musical en las fiestas de Novo Mesoiro
Las fiestas del barrio de Novo Mesoiro viven su segunda jornada con música a cargo de Yeisimusic A Bailar y DJ Javito.
Horario: A partir de las 22.00 horas.
Lugar: Parque de Novo Mesoiro
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