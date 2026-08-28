Las lluvias ahondan en el mal estado del Archivo Municipal de A Coruña y obligan a trasladar documentos

Las fuertes lluvias de los dos últimos días han causado estragos en el Archivo Municipal, ubicado en la calle Durán Doriga de A Coruña. La situación ha obligado a colocar cubos para recoger el agua y cubrir con plásticos los archivos para evitar que resulten dañados.

Las precipitaciones han afectado al tejado, provocando goteras, y han generado una bolsa de agua debido a un atasco cuyo origen tratan de localizar para poder solucionarlo. A todo ello se suma la rotura de una tubería.

Las filtraciones de agua pueden afectar a los documentos que guarda el Archivo Municipal, por lo que algunos han sido trasladados a otras dependencias municipales, aunque se teme que parte de ellos no puedan recuperarse.

El servicio custodia el fondo histórico documental del Concello, con fondos datados de hace más de 800 años, y gestiona además otros procedentes de instituciones y entidades públicas o personas consideradas de interés para A Coruña y Galicia.

Plásticos protegen los archivos / LOC / Cedida

Los trabajadores del Archivo llevan años denunciando, en las memorias de gestión, el mal estado de sus instalaciones. Ya en 2022 calificaban de "situación de total colapso" el estado de las oficinas de Durán Loriga y, por extensión, el de los documentos que custodian, algunos de ellos con más de 800 años de antigüedad. El personal reclamó su traslado a un espacio más seguro, ya que las instalaciones, además de ser muy reducidas, cuentan con estructuras de madera, lo que supone un riesgo para la conservación del conjunto documental.

En varias ocasiones la plantilla denunció que las instalaciones sufren humedades y filtraciones de agua que estos días se han agravado.

Lo de buscar un nuevo emplazamiento para los documentos es una tarea pendiente desde hace tiempo. En 2019, cuando Inés Rey acababa de tomar el bastón de mando de María Pita, el Concello anunció su intención de mover el servicio al Gobierno Militar, en la Ciudad Vieja, y de abrir el archivo a visitas públicas para dar a conocer a la ciudadanía la riqueza de sus fondos.

El año pasado, el BNG propuso en el pleno el traslado de estas dependencias a las instalaciones que ocupa Urbanismo, en la plaza Indalecio Prieto, en Monte Alto, una vez que estas se muevan a la fábrica de Tabacos, junto a Servicios Sociales.

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Sin embargo, ninguna de estas soluciones se llegó a materializar y los fondos siguen en Durán Loriga en unas instalaciones deficientes.