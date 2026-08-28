Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Os Rosales se queda sin luz tras escucharse una fuerte "explosión"

Afectó a un millar de clientes de A Coruña, según Unión Fenosa. También apagó farolas y semáforos

Barrio de Os Rosales

Barrio de Os Rosales / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Unos mil hogares y comercios de Os Rosales y otros barrios próximos como San Roque se quedaron este mediodía del viernes sin luz por una avería. En torno a las doce y media, los vecinos de la zona escucharon un ruido como una "gran explosión" a lo que sucedió una caída del suministro en casi todo el barrio. Dos horas después, la corriente comenzó a volver en algunos puntos hasta recuperarse por completo el servicio.

Unión Fenosa Distribución explica que, tras el envío de una patrulla de operarios a Os Rosales, localizaron una avería "en un tramo de una instalación particular" que afectó a la red de distribución. Sus equipos, informan, realizaron maniobras en la red para restablecer el suministro a los clientes afectados "lo antes posible". Los clientes afectados llegaron al millar, según los datos de la propia compañía.

Noticias relacionadas

Además de a hogares, establecimientos y oficinas, la avería también dejó sin luz a los semáforos y al resto de alumbrado público.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
  2. El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña
  3. La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
  4. La revista Viajar elige un pueblo de A Coruña como el lugar en el que 'se come el mejor pulpo de España
  5. El Agra do Orzán sigue creciendo en población: ya es más densa que cualquier metrópolis del mundo y cuadruplica al corazón de Tokyo
  6. El mural que revitaliza un barrio de A Coruña: 'Te sientes realizada porque no es un mural sin más, es en honor a una persona del barrio
  7. La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
  8. La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior

Os Rosales se queda sin luz tras escucharse una fuerte "explosión"

Os Rosales se queda sin luz tras escucharse una fuerte "explosión"

La vuelta de Take That pasará por Galicia: anuncian gira europea el próximo verano

La vuelta de Take That pasará por Galicia: anuncian gira europea el próximo verano

Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

La pequeña 'aldea' que sobrevive en medio de Visma, en A Coruña, ante las futuras 4.000 viviendas nuevas: "Nací, crecí, moriré y me enterrarán aquí"

La pequeña 'aldea' que sobrevive en medio de Visma, en A Coruña, ante las futuras 4.000 viviendas nuevas: "Nací, crecí, moriré y me enterrarán aquí"

Denegada la salida de prisión del autor de un atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña hace un año

Denegada la salida de prisión del autor de un atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña hace un año

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Una gran tromba de agua causa inundaciones en varios puntos de A Coruña

El desprendimiento de piedras sobre un vehículo causa importantes daños y obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña

El desprendimiento de piedras sobre un vehículo causa importantes daños y obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña
Tracking Pixel Contents