Os Rosales se queda sin luz tras escucharse una fuerte "explosión"
Afectó a un millar de clientes de A Coruña, según Unión Fenosa. También apagó farolas y semáforos
Unos mil hogares y comercios de Os Rosales y otros barrios próximos como San Roque se quedaron este mediodía del viernes sin luz por una avería. En torno a las doce y media, los vecinos de la zona escucharon un ruido como una "gran explosión" a lo que sucedió una caída del suministro en casi todo el barrio. Dos horas después, la corriente comenzó a volver en algunos puntos hasta recuperarse por completo el servicio.
Unión Fenosa Distribución explica que, tras el envío de una patrulla de operarios a Os Rosales, localizaron una avería "en un tramo de una instalación particular" que afectó a la red de distribución. Sus equipos, informan, realizaron maniobras en la red para restablecer el suministro a los clientes afectados "lo antes posible". Los clientes afectados llegaron al millar, según los datos de la propia compañía.
Además de a hogares, establecimientos y oficinas, la avería también dejó sin luz a los semáforos y al resto de alumbrado público.
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