Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña
El cielo estuvo cubierto de madrugada e impidió a los madrugadores disfrutar de este fenómeno
A Coruña tenía otra cita con el cielo, pero las nubes la estropearon. Después del eclipse solar que movilizó a miles de personas en la ciudad, era el turno del eclipse parcial de Luna. Comenzó a las 4.34 horas y se prolongó hasta las 7.52, ya con el satélite cerca de ponerse, pero no hubo premio para los más madrugadores. El cielo se cubrió de nubes y la Luna se escondió, por lo que fue imposible apreciar la sombra de la Tierra sobre ella.
Estaba previsto que el cambio de color a rojizo comenzara a apreciarse antes del máximo, aproximadamente a partir de las 5.40 horas, pero el cielo estaba completamente cubierto en ese momento. Hubo quien esperó a ver si aparecía algún claro, pero fue prácticamente una misión fallida.
Otros puntos de España tuvieron más suerte esta madrugada. Córdoba, Cuenca o Vitoria sí pudieron disfrutar de este fenómeno.
Quedará para el recuerdo, no obstante, el eclipse solar, en el que también aparecieron algunas nubes, pero que dejó un recuerdo inolvidable cuando se oscureció la ciudad.
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