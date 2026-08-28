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Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

El cielo estuvo cubierto de madrugada e impidió a los madrugadores disfrutar de este fenómeno

Eclipse lunar desde A Coruña

Eclipse lunar desde A Coruña / Moncho Fuentes/EFE

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Ana Carro

A Coruña

A Coruña tenía otra cita con el cielo, pero las nubes la estropearon. Después del eclipse solar que movilizó a miles de personas en la ciudad, era el turno del eclipse parcial de Luna. Comenzó a las 4.34 horas y se prolongó hasta las 7.52, ya con el satélite cerca de ponerse, pero no hubo premio para los más madrugadores. El cielo se cubrió de nubes y la Luna se escondió, por lo que fue imposible apreciar la sombra de la Tierra sobre ella.

Estaba previsto que el cambio de color a rojizo comenzara a apreciarse antes del máximo, aproximadamente a partir de las 5.40 horas, pero el cielo estaba completamente cubierto en ese momento. Hubo quien esperó a ver si aparecía algún claro, pero fue prácticamente una misión fallida.

Otros puntos de España tuvieron más suerte esta madrugada. Córdoba, Cuenca o Vitoria sí pudieron disfrutar de este fenómeno.

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Quedará para el recuerdo, no obstante, el eclipse solar, en el que también aparecieron algunas nubes, pero que dejó un recuerdo inolvidable cuando se oscureció la ciudad.

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