Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña
Abalde, también exrector de la Universidade da Coruña, hará efectiva su jubilación el lunes 31 de agosto
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, nombrará a Obdulia Taboadela nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, tras la jubilación de Julio Abalde, que se hará efectiva el próximo lunes, 31 de agosto. Obdulia Taboadela tomará posesión del cargo a mediados de septiembre, una vez que deje el Congreso de los Diputados, donde es diputada por la provincia de A Coruña desde 2023.
Pedro Blanco agradeció el compromiso mostrado por Julio Abalde durante su etapa en la Subdelegación, desde donde, asegura, "impulsó la acción del Gobierno de España en la provincia, facilitando inversiones y consolidando vías de colaboración permanente con el resto de administraciones y organismos en beneficio de la ciudadanía".
El delegado del Gobierno destacó de la nueva subdelegada su experiencia y profundo conocimiento de la realidad de la provincia de A Coruña y de las dinámicas del cargo. Además, la animó a dar continuidad al trabajo que venía desarrollando Julio Abalde, dándole un nuevo impulso.
Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) es doctora en Sociología y profesora titular de la Universidade da Coruña, y está especializada en mercado laboral, migraciones internacionales y estudios de género. Anteriormente ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre 2004 y 2007 y fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora, entre otros cargos.
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