Quema en el ojo a un hombre con 'spray' en A Coruña y poco después amenaza con una botella rota a otro al que le robó 700 euros

Lesiones ocasionadas con un spray, robo de 700 euros, amenazas con una botella de cristal rota y pelea con un hombre al que había atracado, todo en poco más de hora y media, para acabar siendo reducido por ciudadanos. Este es el resumen del arranque criminal de un hombre con múltiples antecedentes en las calles de A Coruña durante una tarde de mayo de 2025, por el que la Audiencia Provincial acaba de refrendar una condena de tres años de prisión.

Según los hechos probados, el primer ataque ocurrió en una calle de la ciudad a las 15.45 horas del 11 de mayo del año pasado, cuando el ahora condenado, con el ánimo de causar daño a otro hombre por motivos que no se especifican, le roció la cara con un spray. Le causó "quemadura y corrosión limitada" en un ojo, y tuvo que ser atendido de urgencias. El hombre no fue detenido por este hecho, aunque agentes de la Policía Nacional le intervinieron el spray poco después.

Segundo delito

Poco después, a las 17.15 horas, el hombre cometió un robo en una calle de la ciudad. Le arrebató con un "fuerte tirón" una bandolera a otro hombre, que, según uno de los policías que declararon en el juicio, era italiano. En su interior había 700 euros, y el dueño se enfrentó al ladrón e intentó recuperarla.

Y este se negó a entregarla. Al ver que el propietario de la prenda se aproximaba, el criminal rompió una botella de cristal que llevaba y la esgrimió hacia él. Pero el propietario no se dejó intimidar y estalló entre ellos un forcejeo en el que el robado consiguió, finalmente, recuperar la bandolera. El delincuente fue detenido después por la Policía Nacional, después de ser retenido por terceras personas.

Carrera delictiva

El caso recibió la primera sentencia el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal de Instancia condenó al autor a tres años de cárcel por tentativa de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso, así como a una multa de 150 euros por atacar a su primera víctima con spray y una indemnización hacia esta de 46 euros. El tribunal tuvo en cuenta el atenuante de "anomalía psíquica", pues el hombre, de acuerdo con los hechos probados, tiene un trastorno por consumo de diversas drogas: estimulantes, cannabis, opiáceos y sedantes. Esto "afectó levemente" a su voluntad, si bien conservaba, siempre según la sentencia, "sus capacidades intelectivas".

Pero también le aplicó el agravante de reincidencia, pues el hombre tiene condenas anteriores computables a este efecto, todas en A Coruña. Además de antecedentes penales por robos con violencia e intimidación cancelables desde 2014, en 2015 fue condenado por dos delitos de este tipo y en 2023 por amenazas en el ámbito familiar. El hombre recurrió la sentencia ante la Audiencia, pero esta ha desestimado sus argumentos y la ha confirmado íntegramente.