Arranque de folclore para la romería de Santa Margarita de A Coruña
Los festejos empezaron este viernes y se extenderán hasta el domingo
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A Coruña
Los tres días de fiesta de la romería de Santa Margarita arrancaron a las 18.00 horas de este viernes con un espectáculo de PÄRBO con visuales de Montse Piñeiro. Y por la noche, el anfiteatro del parque se llenó de música tradicional con la Gran Noite do Folclore, en la participaron Aturuxo, Son d’aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.
La fiesta continúa este sábado con actuaciones talleres y muestras tanto de entidades y de artesanía musical, mientras que el domingo habrá cuatro conciertos desde el mediodía hasta el fin de la tarde.
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