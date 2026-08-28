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Arranque de folclore para la romería de Santa Margarita de A Coruña

Los festejos empezaron este viernes y se extenderán hasta el domingo

Romería de Santa Margarita

Romería de Santa Margarita / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Los tres días de fiesta de la romería de Santa Margarita arrancaron a las 18.00 horas de este viernes con un espectáculo de PÄRBO con visuales de Montse Piñeiro. Y por la noche, el anfiteatro del parque se llenó de música tradicional con la Gran Noite do Folclore, en la participaron Aturuxo, Son d’aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

Romería de Santa Margarita

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Romería de Santa Margarita / Gus de la Paz

La fiesta continúa este sábado con actuaciones talleres y muestras tanto de entidades y de artesanía musical, mientras que el domingo habrá cuatro conciertos desde el mediodía hasta el fin de la tarde.

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