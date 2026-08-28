La vuelta de Take That pasará por Galicia: anuncian gira europea el próximo verano

El regreso a los escenarios de los principales referentes del fenómeno fan en el arranque de los noventa pasará por Galicia. Los británicos Take That acaban de anunciar que su gira europea ‘Dreamers’ hará parada el próximo verano en Galicia.

Aunque la ciudad elegida todavía es una incógnita, la fecha, el 15 julio, podría coincidir con la época de festivales musicales como O Son do Camiño o los conciertos que se celebrarán por toda Galicia con motivo del Año Xacobeo.

Con el escenario abierto, leyendas del pop como Mark Owen, Gary Barlow y Howard Donald traerán a Galicia la nostalgia de los noventa pero también llegarán con nuevo trabajo bajo el brazo, el décimo álbum de estudio que también lleva por título 'Dreamers'.

"Estamos encantados de revelar el título de nuestro próximo álbum y de anunciar que lo llevaremos a los escenarios el próximo verano con nuestra gira europea de 2027", anuncian en sus redes sociales.

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Las entradas para los conciertos salen a la venta el próximo 4 de septiembre a partir de las 10.00 horas. También existe la posibilidad de acudir a una preventa en la tienda oficial de Take That.