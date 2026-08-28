Zonas verdes verticales en Matogrande

Los jardines verticales se han convertido en una tendencia en espacios urbanos y de interior, pero a veces, cuando se alinean los astros, pueden surgir de manera espontánea. Un paseo por Matogrande lo demuestra. En una de sus aceras han brotado hierbas que, quizá gracias a las últimas lluvias, no dejan de crecer. Algunas ya parecen dispuestas a cubrir los coches como si de Jumanji se tratase.