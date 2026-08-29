"A Coruña tiene dos faros: la Torre de Hércules y el Jazz Filloa": 45 años de música en 880 imágenes

El hogar del jazz en A Coruña tiene una historia que empieza en 1980 en la Rúa Ciega. El Jazz Filloa lleva 45 años siendo el referente musical donde confluyen músicos locales con grandes exponentes internacionales; un espacio de unos 50 metros cuadrados donde disfrutar de improvisaciones y solos a un palmo de distancia.

Un "cliente y amigo" del local, Luis Teixeiro, condensa el casi medio siglo de existencia del emblemático establecimiento coruñés en El Filloa jazz: una historia gráfica de jazz en Galicia, un volumen con 880 imágenes, anécdotas y datos de interés a modo de crónica gráfica. "A Coruña tiene dos faros: la Torre de Hércules y el Filloa", sentencia el autor.

La primera tirada es de un centenar de ejemplares, y Teixeiro todavía desconoce si se va a ampliar la edición. "El interés no es vender los libros, el interés es que quede constancia de lo que pasó. Ya veremos si se hace una edición mayor, pero lo importante era que quedara registrado", declara el autor.

Aquellas personas interesadas en empaparse de la historia del Jazz Filloa pueden adquirir su copia por 35 euros en el propio local. "Solo en el local", especifica Teixeiro.

Interior del libro 'El Filloa jazz: una historia gráfica de jazz en Galicia'. / Gus de la Paz

Homenaje al templo del jazz

"Fui recopilando datos, y hace bastantes años empezó a pulular la idea de recoger todo esto, poco a poco", relata Teixeiro. Después de celebrar una muestra con el material recabado, decidió que "era muy poco" por su fugacidad, porque "no iba a perdurar", y el objetivo era que "quedara registrada la historia del local".

Así nace el tomo recopilatorio, que es "un libro sobre el local y todo lo que influyó dentro de la ciudad". Recoge, además, eventos jazzísticos organizados en la ciudad, "como los festivales de jazz o conciertos que tuvieron interacción con el Filloa".

El proceso documental fue "muy grande y de recopilar muchas fuentes", y para Teixeiro es imposible escoger una única fotografía que resuma la esencia del Filloa. "45 años de existencia, con todo lo que pasó por allí y con todos los conciertos que se hicieron, los momentos que se pasaron... Es imposible resumirlo en un solo escrito", dice.

Concierto del grupo Atomic, en 2014, en el Ciclo 1906 Jazz del Jazz Filloa. / Luis Teixeiro

Un tomo contra el olvido

Por eso, asegura, "se recogieron todo tipo de documentos", mayoritariamente gráficos. "Son 880 imágenes entre fotografías, texto, reproducciones de artículos, de publicidad... Pero son imágenes y un poquito de texto explicativo", explica.

La motivación de Teixeiro era conservar toda información que pudiera perderse con el paso del tiempo. "No era que pudiera perderse, es que se perdía. 45 años de historia, anécdotas que pasaron, pero sobre todo la calidad de los músicos que vinieron a tocar a A Coruña, que muy poca gente lo sabe, salvo los aficionados al jazz", explica. "Era necesario que todo eso quedase registrado, por escrito y en bibliotecas", añade.

Estructurado por orden cronológico, la obra cuenta, asimismo, con algún "capítulo especial" dedicado a las actuaciones del Conservatorio en el local y a los festivales de jazz celebrados en la ciudad. "El Filloa es el faro que atrae a todos los músicos de Galicia y del resto de España, incluso internacionales", asevera Teixeiro.