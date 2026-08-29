Adaceco enfila el traslado a su nuevo centro de atención al daño cerebral adquirido de Eirís: "Su puesta en marcha será un éxito de toda A Coruña"

"Todo el mundo ha participado en este proyecto, de una manera más o menos visible. Es un éxito de toda A Coruña", resalta Juan Luis Delgado, presidente de Dano Cerebral A Coruña (Adaceco), entidad que enfila con entusiasmo la recta final de un intenso camino iniciado en mayo de 2022, cuando presentó el diseño del que aspiraba a ser su nuevo centro de atención integral a personas con daño cerebral adquirido (DCA) y sus familias, y que culminará con la puesta en marcha de ese equipamiento en el barrio de Eirís. Un "sueño" que, "prácticamente", es ya una realidad.

La asociación está pendiente de obtener las licencias --"un tema complejo que lleva su tiempo", reconoce Delgado-- para concretar la fecha de apertura de las instalaciones, que ocupan una parcela cedida por el Concello --ubicada a unos 500 metros del Hospital Universitario (Chuac)-- y cuya construcción ha sido posible gracias a una cuantiosa donación de la plantilla de Inditex --que destinó toda la recaudación de su mercadillo navideño de 2023, casi 1 millón de euros, al proyecto-- y el impulso de la Consellería de Política Social y la Diputación de A Coruña, con aportaciones de 600.000 y 300.000 euros, respectivamente.

"Teníamos la ilusión de levantar este centro de atención integral a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias, pero ver el edificio terminado llegó a parecernos imposible, por temas financieros, de licencias, de local...", admite el presidente de la entidad

"Teníamos la ilusión de levantar este centro de atención integral a las personas con DCA y sus familias, pero ver el edificio terminado llegó a parecernos imposible, por temas financieros, de licencias, de local...", admite el presidente de Adaceco, sobre un inmueble que, reivindica, "no es para la asociación, sino para los usuarios presentes, pasados y futuros del daño cerebral adquirido de A Coruña".

Vista parcial del edificio, ya terminado, que albergará el nuevo centro de atención integral al daño cerebral adquirido de Adaceco, en el barrio de Eirís. / Carlos Pardellas

Burocracia

"La obra está terminada, pero nos faltan las licencias, actualizaciones y demás. Estamos en marcha con la de apertura, ya hemos tenido revisiones, pero no es un tema fácil, sino que lleva su tiempo", incide Delgado, sin ocultar su "preocupación" por la demora que pueda acarrear ese conjunto de actos administrativos -- "al ser un edificio destinado al uso sociosanitario y, en este caso, por parte de personas con discapacidad, tiene que reunir una serie de condiciones más específicas", indica--, ya que la prórroga de la concesión del edificio que Adaceco ocupa en la actualidad, ubicado en As Xubias y propiedad de la Xunta, expira en diciembre.

"Teniendo en cuenta que la Xunta es la propietaria del local donde estamos en la actualidad y, al mismo tiempo, quien nos tiene que dar las licencias, esperamos que se pueda agilizar lo máximo posible. Estamos ahí, en ello...", expone Juan Luis Delgado

"Donde estamos teníamos autorización, en principio, hasta septiembre, pero nos han concedido tres meses más. Teniendo en cuenta que la Xunta es la propietaria del local y, al mismo tiempo, quien nos tiene que dar las licencias, esperamos que se pueda agilizar lo máximo posible. Estamos ahí, en ello...", expone el presidente de Adaceco, quien insiste en que "el mismo día" en que obtengan esos permisos -- "o que, por lo menos, tengamos la previsión de que todo está solucionado", señala-- comenzarán a planificar el traslado.

"Muy agradecidos"

"Prepararemos una inauguración para toda la gente que ha participado en este proyecto, que son muchísimas personas: desde administraciones hasta medios de comunicación, particulares... La implicación ha sido enorme, estamos muy agradecidos y, obviamente, una vez que el centro esté ya totalmente listo, tendremos que enseñarlo", anticipa Delgado, al imaginar la cada vez más próxima entrada en funcionamiento de un equipamiento que, recalca, "es una necesidad".

"Cada vez atendemos a más personas, para el centro de día terapéutico hay lista de espera... El local que tenemos ahora está muy bien, pero con muchas deficiencias y problemas, y nuestros usuarios nos están exigiendo un centro nuevo", explica el presidente de Adaceco

"Cada vez atendemos a más personas (unas 190, semanalmente), para el centro de día terapéutico hay lista de espera... El local que tenemos ahora está muy bien, pero con muchas deficiencias y problemas, y nuestros usuarios nos están exigiendo un recinto nuevo", explica el presidente de Adaceco, quien avanza que las instalaciones de Eirís permitirán aumentar las plazas del centro de día, entre otras mejoras.

"Todo ventajas"

"Ahora mismo, contamos con diez plazas financiadas por la Consellería de Política Social y, progresivamente, intentaremos llegar hasta 40. Esto es importantísimo para las personas con DCA de A Coruña y su área, así como para sus familiares. Además, en la actualidad tenemos dos centros (en As Xubias y en Culleredo) y, cuando abramos el nuevo, los unificaremos, lo cual supondrá otra mejora significativa. Por otro lado, hoy disponemos de un solo aparcamiento en As Xubias, mientras que en Eirís serán diez... Todo van a ser ventajas", celebra.