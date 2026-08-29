La congestión en los juzgados de violencia machista de A Coruña cae con el nuevo juzgado, pero sube en Instrucción un 43%

Reducir el ritmo del atasco de asuntos en violencia machista parece haber tenido un precio: aumentarlo en Instrucción. El año pasado, el Gobierno decidió transformar la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña para crear la segunda plaza de Violencia sobre la Mujer, la misma fórmula que se empleó en Vigo. La decisión causó las protestas generalizadas en la comunidad judicial, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó favorablemente sobre la transformación, y consideró que no se produciría sobrecarga en Instrucción. Los últimos datos, del primer trimestre de 2026, muestran mejoras en la congestión de Violencia sobre la Mujer, tanto en lo civil como en lo penal, pero acompañada de un aumento de los asuntos sin resolver en las secciones de Instrucción que quedan.

De acuerdo con el informe del propio Consejo General del Poder Judicial, en el partido de A Coruña la tasa de congestión de las secciones de violencia machista bajó casi un 55% en jurisdicción civil. Este parámetro se calcula sumando los asuntos pendientes a inicio de año y los que han entrado a lo largo del trimestre, y dividiéndolos por los que se resolvieron. Pese a la mejora, la tasa sigue siendo de 6,22, la más elevada de todas las secciones. En la jurisdicción penal, el atasco es mayor, con una tasa de 4,14 asuntos en las dos plazas de violencia machista, y el descenso es del 14,1%.

Pese a la mejora general, una importante diferencia entre las dos jurisdicciones. En lo civil las secciones de mujer la tasa de resolución es de 1,21: es decir, por cada asunto nuevo que entra se resuelven 1,21. El parámetro ha mejorado un 101,1%. En cambio, en lo penal, por cada asunto que entra en los juzgados de violencia doméstica se resuelven 0,91, con lo que los casos siguen acumulándose. Aquí la tasa de resolución ha empeorado en un 13,1%.

Empeoramiento generalizado

Los juzgados especializados en violencia contra la mujer son los únicos que mejoran, y, a la vez, los que están en peor posición. En la sección Civil del Tribunal de Instancia, la tasa de congestión aumentó un 34,2%, pero aún así se sitúa en 5,23, en mejor situación que Violencia Sobre la Mujer. Dicho de otro modo, si hay pendientes 5,23 asuntos, se resuelve uno.

En la sección de Familia, Infancia e Incapacidad, también dentro de la jurisdicción civil, la tasa es de 2,44, con un aumento del 9%. En la jurisdicción penal la tendencia es todavía peor. La tasa de congestión es de 3,51, pero ha empeorado gravemente, un 43,4%. En conjunto, la congestión empeora un 29% en la jurisdicción civil, y un 33,3% en la criminal. A falta de más juzgados, el alivio solo se ha notado, a costa de sustraer recursos de otras partes, en las secciones reforzadas de mujer.

Promesa demorada

Y es precisamente aumentar plazas lo que demanda la comunidad judicial. En 2025, cuando se anunció el Gobierno anunció el desvío de recursos de Instrucción a atender la violencia contra la mujer, el Colegio de Abogados lo tachó de "barbaridad". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia manifestó que lamentaba la conversión en lugar de crear un nuevo juzgado, y el Gobierno gallego pronosticó un aumento de asuntos en Instrucción. Los profesionales de los juzgados realizaron movilizaciones, y la alcaldesa, Inés Rey, afirmó que había realizado "gestiones absolutamente discretas, rigurosas y formales" con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedir que se mantuviesen las ocho plazas de Instrucción, y se crease un nuevo juzgado dedicado a la violencia contra la mujer.

Pero, aunque a mediados del año pasado el Gobierno garantizó que no se eliminarían plazas, esto es lo que ha ocurrido en la práctica. Si bien en julio el Consejo de Ministros aprobó la creación de nuevas plazas de juez que compensan las desaparecidas en A Coruña y Vigo, el plan del Ejecutivo central es que entren en funcionamiento el 1 de junio de 2027.