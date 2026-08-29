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El Magosto empieza en A Coruña con recogedor

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RAC

A Coruña

El buen tiempo adelanta las cosechas, y las calles de A Coruña adornadas con castaños ya tienen calzadas y zonas verdes cubiertas por los erizos verdes y pardos que encierran el fruto del otoño.

Magosto en A Coruña

Magosto en A Coruña

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Magosto en A Coruña / Carlos Pardellas

Algunos vecinos han empezado la recolección, y en el barrio de Elviña podíamos ver a un hombre haciéndose con ellos con una especie de recoger de plástico. Así previene el dolor de espalda, peligro en esta época junto con los pinchazos.

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