Si no lo leo no lo creo
El Magosto empieza en A Coruña con recogedor
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A Coruña
El buen tiempo adelanta las cosechas, y las calles de A Coruña adornadas con castaños ya tienen calzadas y zonas verdes cubiertas por los erizos verdes y pardos que encierran el fruto del otoño.
Algunos vecinos han empezado la recolección, y en el barrio de Elviña podíamos ver a un hombre haciéndose con ellos con una especie de recoger de plástico. Así previene el dolor de espalda, peligro en esta época junto con los pinchazos.
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