La Policía y el 061 auxilian a una persona con síntomas de haber recibido una agresión leve en las cercanías del barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña

El 061 y la Policía Local intervinieron en la noche de este viernes en el entorno de Novo Mesoiro, por la zona próxima a Ribeira Sacra, para asistir a una persona que presentaba síntomas de que había recibido una agresión leve. De acuerdo con fuentes conocedoras de la intervención, el 061 pidió colaboración a la Policía Local para la asistencia del hombre, que no se produjo en el lugar en el que transcurrieron las fiestas del barrio.

Entre los vecinos corrió el mensaje de que la persona había recibido una paliza a manos de varios atacantes y que había ido al hospital en estado semiinconsciente y con una costilla rota, así como que estaba ingresado. Pero, de acuerdo con fuentes consultadas por este diario, tenía síntomas de que posiblemente había recibido algún golpe, pero no una paliza grave "ni mucho menos". Al hombre, con intoxicación etílica, se le envió a instalaciones hospitalarias, pero "para observación", y "más que nada porque tenía una intoxicación etílica importante".