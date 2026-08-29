La Policía y el 061 auxilian a una persona con síntomas de haber recibido una agresión leve en las cercanías del barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña
De acuerdo con fuentes conocedoras de la intervención, parecía que había sufrido algún golpe, pero no una paliza grave "ni mucho menos"
El 061 y la Policía Local intervinieron en la noche de este viernes en el entorno de Novo Mesoiro, por la zona próxima a Ribeira Sacra, para asistir a una persona que presentaba síntomas de que había recibido una agresión leve. De acuerdo con fuentes conocedoras de la intervención, el 061 pidió colaboración a la Policía Local para la asistencia del hombre, que no se produjo en el lugar en el que transcurrieron las fiestas del barrio.
Entre los vecinos corrió el mensaje de que la persona había recibido una paliza a manos de varios atacantes y que había ido al hospital en estado semiinconsciente y con una costilla rota, así como que estaba ingresado. Pero, de acuerdo con fuentes consultadas por este diario, tenía síntomas de que posiblemente había recibido algún golpe, pero no una paliza grave "ni mucho menos". Al hombre, con intoxicación etílica, se le envió a instalaciones hospitalarias, pero "para observación", y "más que nada porque tenía una intoxicación etílica importante".
- El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
- La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
- La promoción de pisos de San Amaro, en A Coruña: "sin proyecto ni plazos", pero ya con lista de espera para interesados
- La noche de hotel en A Coruña bate récord en julio con el precio más caro de las urbes gallegas: la tarifa sube casi 15 euros respecto al año anterior
- Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
- Santa Cristina, la playa compartida entre Oleiros y A Coruña mantiene su encanto familiar: 'Aquí se está de maravilla
- El 'zara chino' se estrena en el centro de A Coruña
- Un centenar de personas se juntan en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña para 'farmear aura': 'No entiendo nada