La romería de Santa Margarita, en A Coruña, desafía la lluvia con música de raíz: "Van enseñando los pasos y después los reúnen todos, se llama foliada"

La romería de Santa Margarita se inauguró el viernes, 28 de agosto, para dar paso a un fin de semana lleno de música, talleres, aperitivos y mucha cultura en A Coruña. La jornada de este sábado, 29 de agosto, fue la más participativa de la celebración, en la explanada de la Casa de las Ciencias: con obradoiros y artesanía musical, la previsión de lluvia consiguió empapar el espacio, pero no el espíritu festivo.

Animados por las actuaciones de Benofán, la Real Banda de Cadeiras Encartablesy los conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras e Alana, distintas generaciones de locales y turistas resistieron contra la climatología, dejándose empapar de la música de raíz —unos bailando, otros escuchando—.

Santa Margarita romería / Carlos Pardellas

Talleres musicales

En los soportales de la Casa de las Ciencias se resguardaron del mal tiempo los puestos de artesanía y los talleres participativos. Fue el caso del de tarrañolas —instrumento tradicional gallego de percusión formado por dos pequeñas tablas planas de madera que suenan entrechocando una con otra—, cuyo rítmico golpeo precedía la escena. "É bastante difícil", reconoce un asistente al taller, Xoel Lago.

Gus de la Paz

"A verdade é que eu tiña ganas de aprender, teño unhas [tarrañolas] na casa. É difícil, pero mola", declara Lago, quien explica la técnica aprendida durante la formación: "Segundo entendín, son dous movementos, un no que abres e das un golpe, e na volta, o rebote fai dous golpes máis. Son tres golpes, pero dous movementos, e consiste en variar a cantidade de movementos que fas, ou intercalalos", aclara.

No es el primer año de Lago en la feria, pero sí la primera vez que participa en los obradoiros. Integrante de Donaire, acudió "varias veces" a actuar en la romería. "E a verdade é que estou moi contento de terme quedado este ano a probar", asegura.

Unos metros más adelante, una carpa protegía a los bailarines. En pareja, formaciones grupales o sola, la ciudadanía coruñesa compartió un momento de comunión a través de punteos, vueltas, paseos, descansos, saltos, picados y embotados.

Asun Escudero, originaria de Barcelona, aplaudía la coreografía desde los márgenes. "Vengo a A Coruña desde hace cinco o seis años, y ya había venido alguna vez a la fiesta. Estoy encantada con este taller de baile gallego", comenta. Sin embargo, prefiere observar, acompañada de su amiga, que pasar a la acción: "¡Ya es muy difícil, con nuestra edad! A lo mejor cogemos y nos animamos", dice riendo.

Susana Tajes es de las que se animan a bailar. Procedente de las afueras de A Coruña, es el segundo año que acude a la romería. "Van enseñando los pasos y después los reúnen todos, como un zumba. Se llama foliada", ilustra. "Es fenomenal, pero el problema es la lluvia", reconoce.

Artesanía gallega

El complemento perfecto a las tarrañolas y al baile se encontraba en los soportales de la Casa de las Ciencias. Unas panderetas artesanales, confeccionadas por Julia Marín Ramírez —de Artesanía JMR—, esperaban a ser compradas. "Eu fago principalmente pandeiretas, percusión tradicional e accesorios para instrumentos. Ata o de agora a cousa foi bastante tranquiliña, pero cos obradoiros estase animando. O ano pasado xa fixo un pouco de vento e choiva, pero este ano estamos máis resgardadas, entón estase levando mellor", comenta Marín, quien solo estará el sábado.

A su lado, la Asociación Cultural Donaire exponía en su puesto prendas de ropa y complementos. "Estamos vendendo camisetas da asociación, suadoiros, chapas, colgadoiros das chaves, bolsas, marcapáxinas... Aínda que o tempo non acompaña moito, polo menos estamos tapadas", muestra Carmela Taboada. La agrupación actuará este domingo, 30 de agosto, con la Banda Municipal de Música da Coruña en la escalinata de la Casa de las Ciencias.

Marilena Gallotti vino desde el norte de Italia para acudir a la fiesta. Ya casi más coruñesa que italiana —lleva diez años visitando la ciudad todos los veranos—, corre por sus venas la cultura gallega. "Me gusta mucho la música tradicional de aquí. Son d'aquí hace cursos de verano de pandereta, y cuando vengo hago los cursos con ellos. Luego, en mi casa, practico", relata, comprando como souvenir una pandereta en miniatura.

Puestos de comida con rosquillas, pan y empanada —y algún que otro dulce— ofrecen en Santa Margarita la parada perfecta. "El sábado es mucho más flojo, el día grande es el domingo. Mi abuela lleva viniendo desde que empezó esta romería, y desde hace unos cinco años venimos también el sábado, porque antes solo era el domingo. Aquí lo que más vendemos son roscas", comenta Sheila López, de la panadería Rosmar.