La Tesorería de Seguridad Social unifica sus servicios en A Coruña con el nuevo traslado de personal a otra sede

Los servicios de la Tesorería de la Seguridad Social en A Coruña se unificarán por primera vez en la Sede Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el nuevo traslado de personal, que se hará efectivo el 16 de septiembre. Este cambio de ubicación se suma a la lista de juegos de sillas en las sedes de los organismos en la ciudad, después de sucesivos movimientos e "incertidumbres", según señala la delegada sindical de de Administración General del Estado en A Coruña del CSIF, Raquel Pérez. Hasta ahora, parte del servicio se encontraba operativo del edificio Mapfre de la calle Cristino Álvarez, en el entorno del recinto ferial. Los trabajadores habían sido relocalizados después del cierre de la sede en plaza de Vigo hace más de un lustro.

Con este traslado, los servicios de Tesorería y el INSS se unen de manera factual en el edificio central de este último organismo, en la calle Camilo José Cela. Sin embargo, cinco trabajadores se descuelgan de la mudanza y serán trasladados a otra unidad, en la calle Fernando Macías. En un principio, esta separación afectaría a 20 empleados, que se reducen a cinco en último caso. Corresponden al servicio de atención telefónica y, al igual que el resto de "cerca de 80 trabajadores reubicados", no atienden cara el público ni reciben a ciudadanos. "Se trata de servicios de gestión cerrada, nadie que necesite hacer una consulta o un trámite se verá afectado", expone Pérez.

"Había cierta incertidumbre sobre este movimiento de empleados porque no se conocía la solución. No hemos recibido ninguna queja de parte del personal. Son profesionales que se adaptan fácilmente, aunque inicialmente sí hubo preocupación por la adecuación del espacio en Fernando Macías, adonde terminan yendo menos compañeros de los que al principio se suponía. Sobre la continuación en el edificio Mapfre sí hubo mucho rumor y mucha inquietud, las respuestas se contradecían. El Ministerio podría haberlo gestionado mejor y evitar ciertas molestias laborales, principalmente por la desorganización", detalla Pérez.

Las dudas de los traslados

La delegada sindical recalca la proactividad de "los profesionales de ambos organismos" y abre la duda sobre si habrá "algún retraso" en los trámites durante los días de mudanza, que se prevé entre el 16 y el 18 de septiembre, "aunque el primer anuncio que se comunicó marcaba la fecha el día 9". Sobre la sede de Fernando Macías, las posibles cuestiones en contra del local quedaron resueltas con "el visto bueno del personal de prevención de riesgos". "De cara al público todo seguirá igual tanto en la sede de la calle Rafael Alberti como en Recaudación ejecutiva, donde sí se abre al ciudadano el servicio. De todos modos, lo recomendable es recurrir a los teléfonos 915410291 o 901502050 para iniciar un trámite o consulta", señala Pérez.

"Desde el Ministerio han dado muchas respuestas, muchas versiones, y nos hubiera gustado más claridad, pero sobre todo más tiempo. Con mayor anticipación alguna situación podría evitarse, aunque no tenemos registrada ninguna incidencia o queja de trabajadores de la Tesorería. Nos hubiera gustado otra alternativa, o al menos información, por ejemplo, de si se prolongaba o no nuestra estancia en el edificio de Mapfre", advierte la delegada del CSIF.