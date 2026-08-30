Unos 700 gatos ferales serán monitorizados por el nuevo 'software' del Ayuntamiento de A Coruña

Las colonias de gatos de A Coruña estarán controladas mediante un software, sacado a contratación por el Ayuntamiento, que controle las poblaciones de estos animales en la ciudad, con el objetivo de garantizar su bienestar y minimizar problemas de limpieza urbana y molestias a la ciudadanía. Serán unos 700 gatos ferales censados en A Coruña los que serán monitorizados por este nuevo sistema.

La necesidad del contrato nace de la obligación, impuesta por la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, de que sean los propios ayuntamientos los que gestionen las colonias felinas de cada municipio y apliquen el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para controlar la población de gatos comunitarios.

Hasta 37.000 euros de presupuesto

El nuevo servicio informático delimitará cada núcleo felino, identificará las zonas críticas y proporcionará un apartado de quejas. Esas familias de gatos formarán parte de una clasificación fruto de diferentes informes de valoración, o de los ejemplares esterilizados o fértiles que componen cada grupo. Los requisitos del contrato calculan 19.440 euros para el primer año de duración y 6.120 euros en cada una de las tres prórrogas posibles hasta alcanzar el total de 37.000 euros.

«Esta nueva herramienta de gestión facilitará el control del censo de gatos en la ciudad manteniendo al día la ficha de cada colonia, especificando el número exacto de gatos, su estado de salud, vacunación, esterilización y el chip de identificación», señala la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, quien también destacó que el nuevo programa permitirá «que las asociaciones y las personas cuidadoras puedan notificar rápidamente incidencias sobre limpieza, salud de los animales o conflictos vecinales directamente a los equipos municipales».

Datos de profesionales

Otra de las novedades es que se añade al sistema de información los datos de profesionales del sector, distinguiendo entre los diferentes colaboradores, como asociaciones animalistas o personal encargado de alimentación.

El servicio tendrá un mes para plantear la implantación desde la firma del contrato y desde la entrega del documento, y la empresa deberá poner en funcionamiento la aplicación en menos de 60 días. Dentro del nuevo software, cada gato de una colonia contará con una ficha individualizada en la que se especificará el número de chip, las características físicas, el historial de capturas y sueltas; además del estadio clínico del animal.