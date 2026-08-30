La Ciudad Vieja de A Coruña contará con un plan de difusión de rutas patrimoniales

Un plan de difusión para las rutas patrimoniales de la Ciudad Vieja está en proceso de elaboración por el Ayuntamiento de A Coruña. Este servicio, que se encuentra en fase de contratación, incluirá la elaboración y el diseño de los materiales de dinamización, difusión y comunicación necesarios para activar los itinerarios culturales y patrimoniales.

Las acciones de promoción buscan generar afinidad entre los usuarios, a través de diferentes elementos gráficos y comunicativos, para crear compromiso y un mayor grado de conocimiento, además de incrementar la visibilidad de los itinerarios culturales de la Ciudad Vieja. Tratarán de mejorar, también, la oferta turístico-patrimonial en la zona.

Se pretende subrayar la importancia de los itinerarios de temática específica para personas usuarias con intereses más concretos —arquitectura, literatura, patrimonio biocultural y jardinería, legado histórico-militar, rutas centradas en figuras femeninas y recorridos por el legado hebreo en la Ciudad Vieja—. De esta forma, se sensibilizará al público objetivo sobre las rutas turísticas alternativas que discurren por el centro histórico.

La financiación de esta actuación está incluida como parte del plan desarrollado con los fondos de la subvención concedida al Ayuntamiento por el Ministerio de Industria y Turismo, destinada a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del Patrimonio Turístico, por un importe total de 2.088.000 euros.