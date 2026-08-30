El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar

Os Mallos tendrá una nueva zona peatonal en el entorno del bar Chaflán. El Ayuntamiento llevará a la Junta de Gobierno Local de la próxima semana un proyecto de peatonalización que incluye eliminar totalmente el tráfico o un sentido de circulación en las vías en las que hace esquina, con nuevos espacios arbolados y bancos. Con un presupuesto de 600.000 euros, la intervención, que había sido pedida en los presupuestos participativos, mantendrá la circulación de la línea 5 de buses urbanos y expandirá el carril para bicis de Mariscal Pardo de Cela, pero impedirá circular por Oidor Gregorio Tovar por delante de la plaza de Monforte en dirección al cruce con las calles Monforte y Vizcaya, como hasta ahora.

La mayor transformación se vivirá en la calle Antonio Viñes, entre el cruce con Oidor Gregorio Tovar donde se encuentra el Chaflán y la calle Asturias. Actualmente se puede circular y aparcar en este tramo, pero el Ayuntamiento prevé su peatonalización completa. El pavimento se levantará y se sustituirá por una plataforma única de hormigón, combinando espacios para peatones con jardines, árboles, bancos, una fuente y nuevas farolas que resulten "más acordes" con la nueva apariencia de la vía. La obra, de paso, renovará las canalizaciones e instalaciones de servicios públicos. La plataforma peatonal, puntualiza el proyecto, permitirá el acceso de vehículos de emergencias y obras, y la supresión del tráfico se justifica por la "mayor intensidad de uso peatonal de la vía" y el "escaso tráfico rodado". Prohibir el paso de vehículos, siempre según el documento, "no limita las comunicaciones generales del barrio".

Un carril de circulación menos

La calle Oidor Gregorio Tovar se reformará entre el cruce con la calle Vizcaya y el punto en el que la vía se transforma en la calle Cronista Pacheco, a la altura del Chaflán, donde hay una rotonda y se entra al aparcamiento de la plaza de Monforte. Ahora se puede circular en ambos sentidos, pero el Concello apuesta por una nueva plataforma única con acabados diferenciados y por limitar el paso de los coches solo a la dirección descendente: es decir, desde la calle Vizcaya hacia Cronista Pacheco y la entrada del aparcamiento. Así se permitirá que la línea 5 de buses urbanos mantenga su ruta.

En este tramo se creará un carril diferenciado para bicicletas y vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos, que tendrá sentido ascendente, es decir, desde Cronista Pacheco al cruce con la calle Vizcaya. Así se busca dar continuidad al carril bici de la calle Mariscal Pardo de Cela y posibilidad la "conexión segura" con estos vehículos desde esta vía y "el resto de vías rdadas hacia el barrio de Os Mallos". Este tramo tiene por un lado edificios de viviendas, donde se encuentra el Chaflán, y por el otro a la plaza de Monforte: en el primer flanco se crearán jardineras arboladas y bancos, y también se renovarán canalizaciones e instalaciones de servicios.

Renovación de los pasos de cebra

En la calle Cronista Torre Pacheco se mantendrá el doble sentido de circulación para permitir el acceso y la salida al aparcamiento subterráneo. El Concello ubicará una glorieta central para canlizar los accesos y salidas a este, y renovará el pavimento para reducir el ancho de los carriles y aumentar, en consecuencia, la de las aceras. Estas tendrán altura diferencia a la calzada y acabado de baldosas y hormigón, y la humanización se completará con la instalación de espacios ajardinados, árboles y bancos. Una vez más, se renovarán canalizaciones e instalaciones.

La obra también incluye mejorar la accesibilidad en cruces de vías, elevando los pasos de peatones y mejorando las aceras para que se cumplan "las exigencias actuales de accesibilidad y seguridad". Así, se renovarán los pasos de cebra en Oidor Gregorio Tovar con calle Vizcaya y los cruces de Antonio Viñes con las calles Asturias y Víctor López Seoane. El plazo de ejecución de los trabajos se estima en seis meses.