La Esquina de Pull&Bear de A Coruña se alía con Disney y la Fórmula 1
'La Esquina', el comercio temporal que ha abierto Pull&Bear en la plaza de Vigo con motivo de las obras de su establecimiento de la plaza de Lugo, se prepara para otra iniciativa especial.
La marca joven de Inditex había prometido una 'programación' especial durante el tiempo que estuviese en su nueva ubicación. Tras las camisetas en homenaje a la ciudad de A Coruña, con lemas como 'Neno' estampadas en las prendas y que causaron furor y colas en la tienda, llega ahora una colaboración de de altura.
Solo una semana
Este mismo domingo, ya el vallado del establecimiento en obras de la plaza de Lugo anticipaba la presentación de una nueva línea textil en 'La Esquina', que estará disponible solo una semana, entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre.
"Disnety X F1 by Pull&Bear" es el título de la colección, con la que la firma de Inditex se une a la multinacional de entretenimiento y la competición deportiva, que llevan tiempo colaborando y cuya alianza han prorrogado recientemente hasta 2028. Este acuerdo está planteado como una relación global para "alimenta la magia" con una exclusiva línea de productos, que se pueden comprar, por ejemplo, en la página web de Disney.
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