Una exposición sobre Manuel Lourenzo completará el estreno de 'A velada de Londres' en A Coruña
La muestra, que se instalará en el vestíbulo del Teatro Rosalía de Castro el 4 de septiembre, muestra la dimensión de un creador que "hizo del teatro una necesidad vital"
Coincidiendo con el estreno de A velada de Londres, el 4 de septiembre en el Teatro Rosalía Castro, de A Coruña, la compañía ButacaZero ofrecerá al público algo más que una representación teatral: una experiencia completa y un viaje a través de la memoria de una de las grandes figuras de la escena gallega, Manuel Lourenzo (1943-2025). Se trata de una exposición itinerante de seis paneles que se instalarán en el vestíbulo del teatro antes de la función y que acompañarán a la producción en su posterior recorrido.
Diseñada bajo el título Manuel Lourenzo. La huella que perdura, la exposición fue concebida por el director Xavier Castiñeira con la colaboración de Paco Oti, Inma López Silva, Ana Abad de Larriva, Gloria Rico y la colección bibliográfica de la Biblioteca-Archivo del Teatro Francisco Pillado Mayor de la Universidade da Coruña. Según la organización, la exposición no pretende ser un recorrido histórico exhaustivo por la vida y obra de Manuel Lourenzo, sino más bien "un homenaje construido a partir de la emoción y el cariño que Castiñeira siente por su maestro". Más que explicar su trayectoria, la exposición busca celebrar su presencia y mantener vivo su legado.
La muestra no pretende ser un recorrido histórico exhaustivo por la vida y obra de Manuel Lourenzo, sino más bien "un homenaje construido a partir de la emoción y el cariño que Castiñeira siente por su maestro"
La exposición muestra la dimensión de un creador que para la entidad "hizo del teatro una necesidad vital" desde su regreso de Alemania en 1965 para "iluminar una Galicia gris". Entre los datos y documentos que rescata la exposición, destaca la singular disciplina de Lourenzo: un autor que escribió más de 300 obras de teatro (recopiladas en siete volúmenes) y que regresaba puntualmente cada día a su obra porque escribir formaba parte de su manera de estar en el mundo.
Múltiples facetas
La muestra abarca, también, las múltiples facetas de Manuel Lourenzo: desde su papel como promotor y fundador de espacios para la cultura gallega (O Facho, Teatro Circo, la Escola Dramática Galega, la compañía Luís Seoane o Casahamlet) hasta su labor pedagógica, teorizada en su manual de interpretación Pensar co corpo (2000). El recorrido repasa asimismo su trabajo como traductor al gallego de los grandes clásicos (Esquilo, Shakespeare, Brecht, Beckett) y su conexión con el gran público a través de personajes icónicos de la televisión como Melgacho (Mareas Vivas) o Terito (Fariña).
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