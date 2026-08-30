Las farmacias de A Coruña registran "picos" de falta de medicamentos en verano por la mayor presencia de pacientes desplazados

Dar con los fármacos que el médico ha puesto en la receta se convierte, muchas veces, en una odisea para los pacientes ante los continuos problemas de suministro de los laboratorios. Una situación que complica también (y mucho) el día a día de las oficinas de farmacia, obligadas a hacer "encaje de bolillos" para suplir esas faltas y evitar que los usuarios tengan que volver a la consulta del galeno en busca de una nueva prescripción.

Casi 940 presentaciones de medicamentos engrosan, en la actualidad, el listado de fármacos con problemas de suministro en España, según la información actualizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, en su página de internet. Una cifra elevada pese a que la situación "ha mejorado en los últimos años", tal y como resalta la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain --reelegida, recientemente, en el cargo--, al analizar una problemática "convertida ya en algo endémico", apunta, y que en las farmacias coruñesas tiende a agravarse, durante el verano, por la mayor presencia de pacientes desplazados desde otras comunidades autónomas

"En ocasiones, además, los pacientes son reacios a que les sustituyamos un medicamento, aunque sea por otro con la misma composición, porque están acostumbrados a llevarse unos determinados fármacos y les cuesta... Pero soluciones hay" Sara Catrain — Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña

"La falta de suministro de fármacos es ya un problema endémico, que no afecta solamente a España, sino también al resto de los países de Europa por lo menos. Con todo, he de decir que el panorama que afrontamos en este momento no es, ni mucho menos, como el que tuvimos tiempo atrás pese a que, por supuesto, nos da muchos quebraderos de cabeza", insiste Catrain, quien especifica que, "en la actualidad", dentro del listado de los medicamentos "que más se informan" -- "las oficinas de farmacia comunican, diariamente, las faltas", aclara--, los que ocupan las dos primeras posiciones son "unas pastillas y un colirio con sustitución terapéutica". "A continuación, figura otro colirio que ya no podría sustituirse en farmacia, con lo cual el paciente tendría que volver a su médico para un cambio de receta, lo que es un poco latoso", considera la presidenta del COFC.

Alternativas

"En ocasiones --prosigue--, además, los pacientes son reacios a que les sustituyamos un medicamento, aunque sea por otro con la misma composición, porque están acostumbrados a llevarse unos determinados fármacos y les cuesta... Pero soluciones hay. Y, en algunos casos en los que no es así, también existe un procedimiento excepcional consistente en importar medicamentos extranjeros", detalla Sara Catrain, antes de hacer hincapié: "No estamos en el peor de los escenarios. Tampoco diría que es estupendo pero, en el listado de fármacos que más se 'informan', entre los catorce primeros hay roturas de stock puntuales que ni siquiera están comunicadas como problemas de suministro por la Aemps".

Envases de medicamentos, en una farmacia. / LOC

Sí advierte, la presidenta del COFC, de que "en los meses de julio y agosto" las farmacias de A Coruña han registrado "picos de faltas de suministro" de medicamentos que atribuye, sobre todo, "a la llegada de pacientes de otras comunidades autónomas" que se desplazan a la ciudad por turismo y que demandan "unos determinados fármacos que, quizás, en Galicia no se emplean de manera habitual". "En estos casos, los problemas de suministro se deberían más a un tema de gestión de stock desde el punto de vista de la distribución y de las oficinas de farmacia", señala Catrain.

Informe de la Aemps

El último informe sobre Problemas de Suministro de la Aemps, dependiente de Sanidad y correspondiente al segundo semestre de 2025, recoge que las incidencias de abastecimiento anuales en España oscilaron entre los 2.300 y los 2.900 fármacos en los últimos años, con una ligera tendencia a la disminución. En 2023, se contabilizaron un total de 2.947 faltas de suministro, una cifra que disminuyó hasta las 2.511 en 2024 y que continuó cayendo, en el siguiente ejercicio, hasta las 2.345.

Un profesional busca un medicamento en una farmacia. / X. Álvarez

El último informe de la Agencias Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recoge, entre las principales causas de esta problemática, la propia capacidad de las plantas de producción de las farmacéuticas (29,06% de los casos); el aumento de la demanda (20,67%) e incidencias de fabricación (17,85%)

El documento hace referencia, también, a las principales causas de los problemas de abastecimiento de medicamentos durante el pasado año. Entre ellas, destaca la propia capacidad de las plantas de producción de las farmacéuticas (29,06% de los casos); el aumento de la demanda (20,67%); problemas de fabricación (17,85%); calidad (8,62%); logística (4,88%); o suministro de principios activos (4,81%), entre otros.

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Mayor impacto

El balance de la Aemps destaca, entre sus conclusiones, que los problemas de suministro de medicamentos de mayor impacto, es decir, los que más afectan a los pacientes al no existir una alternativa terapéutica disponible, se redujeron un 17,4% en 2025, y hasta un 43% con respecto a las cifras registradas dos años antes.