Las fiestas de María Pita se despiden pero continúan en los barrios de A Coruña: del Flores Rock al Rosario, todas las citas que vienen

Con la tradicional sesión de fuegos artificiales que pondrá el broche de oro, este domingo, a la romería de Santa Margarita, A Coruña despedirá un mes de Fiestas de María Pita. Pero la troula no termina, ya que las próximas semanas vienen cargadas de celebraciones en diferentes barrios de la ciudad.

Flores Rock

La primera cita será el Flores Rock, los días 4, 5 y 6 de septiembre. El festival, impulsado por la plataforma vecinal del Barrio das Flores, cumple diez años y lo celebrará con su edición más ambiciosa. Más de una veintena de grupos y una amplia programación gratuíta en la que el rock y el metal volverán a ser los grandes protagonistas.

Comenzará el viernes 4 con Komando Kombate, al que seguirán Ewaric, Onza, Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo. El sábado 5 arrancará con la sesión vermú con el grupo Lamatumbá y Txavalada entre conciertos, seguidos por Brais das Hortas e Peter Punk, Collón de Lola, Moonshine Wagon, Penitence in Darkness, True Mountains, Dakidarria, The Lizards, Angelus Apatrida y la banda sorpresa que cerrará la noche. La programación se completará el domingo 6 con las actuaciones de Los Álcantara, La Yaya DJ y Pako Pakolas.

Presentación del Festival Flores Rock. / LOC

La celebración del décimo aniversario del Flores Rock irá más allá de los conciertos, con talleres musicales, chocolatada popular y actividades infantiles como juegos, globoflexia y manualidades, en la jornada del sábado 5, y el Mercado do Flores, el domingo 6.

Recorda Fest

Los días 4 y 5 de septiembre, la música volverá también al Muelle de Batería con la cuarta edición del Recorda Fest, que reunirá a artistas como Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A. Sidecars, Hombres G, Marlon o Taburete, entre otros.

Montaje del escenario del Recorda Fest, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería. / LOC

San Vicente de Elviña

El próximo fin de semana, además, se celebrarán las fiestas de San Vicente de Elviña. Arrancarán el sábado 5 con un pasacalles de Son d'Aquí, al que seguirá, a las 12.00 horas, el pregón de la judoka Carla Mosquera Jove y, a continuación, una comida popular con puesto de pulpo y música de Talismán. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas habrá hinchables, un toro mecánico y actuación de Fernando Pujalte. Una hora después, actuará el grupo de musicoterapia de Palavea, seguido de José Ciller y Cristina, a las 19.30 horas. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, tocará de nuevo Talismán.

La judoka Carla Mosquera Jove dará el pregón en las fiestas de San Vicente de Elviña

El domingo 5, la Banda Municipal dará un concierto al mediodía, seguido por Aturuxo. A las 13.00 horas, habrá misa y procesión y, a las 14.00 horas, sesión vermú con El Corta. A las 17.00 horas, se celebrará la fiesta de la espuma y, a continuación, se sucederán las actuaciones de José Brea (18.00 horas), Erik Hidalgo y Jedhil (20.00 horas) y Los Platinos (22.00 horas).

A Falperra y Monte Alto

Los días 12 y 13 de septiembre, tomará el relevo el barrio de A Falperra, que tendrá como pregonera a Pura Villar, la propietaria de la mítica pastelería La Vienesa, cerrada ya tras su jubilación. Ese mismo sábado 12, El Corta (13.30 horas) será el primero en poner música al barrio. Le seguirán, por la tarde, un DJ con música variada (16.30), Baile Danza 10 (17.00), la fiesta de la espuma (18.00), Varela y Rois (19.30) y, ya de noche, Carlos Bau y 80 Razones (22.00).

Pura Villar, en las puertas de la pastelería La Vienesa, antes de su cierre por jubilación. / Gus de la Paz

El pregón de Pura Villar, propietaria de la mítica pastelería La Vienesa, cerrada ya tras su jubilación, dará el pistoletazo a las fiestas de A Falperra

El domingo 13, a partir de las 13.30 horas, Version's Band animará el ambiente con su pop rock. Ya por la tarde, la música correrá a cargo de La Indirigible (18.00) y Son de Camagüey (20.30). Los dos días habrá juegos infantiles, y también se desarrollará la XII Edición del Día do Comercio na Rúa.

El fin de semana del 19 y 20 de septiembre, tendrán lugar las fiestas del barrio de Monte Alto, que en los últimos años reunieron a artistas como Lamatumba, A Banda da Loba, Baiuca o Radio Océano.

Fiestas del Rosario y de O Ventorrillo

Ya en octubre, se celebrarán las Fiestas del Rosario, en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, cuya festividad se conmemora el día 7, y que tendrán como epicentro la Ciudad Vieja.

El colofón lo pondrán las fiestas de O Ventorrillo, en honor a la Virgen del Pilar, que tendrán lugar entre los días 9 y 12 de octubre, cerrando el calendario de festejos de los barrios de la ciudad.