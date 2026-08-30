De la granja al diseño de carpinterías: los jóvenes de A Coruña que apuestan por el sector primario y la industria

Entre 2022 y 2025, las ramas económicas de la comarca de A Coruña en las que hubo más crecimiento de los sueldos brutos fueron la construcción, el sector primario y el sector que agrupa la minería y las manufacturas. Son sectores distintos entre sí, pero con el denominador común de salir de economía de servicios que domina en volumen las economías modernas.

Y, según explican tres jóvenes que trabajan en ellas en el entorno de A Coruña, suman desafíos a las ventajas. Junto con los incrementos salariales y la demanda de trabajadores, los coruñeses que deciden orientar sus carreras laborales a estos sectores encuentran retos como tener que aprender habilidades que no se enseñan en la escuela, o lidiar con empresas que exigen realizar horas extra sin pagar.

"Na granxa ofrecemos flexibilidade de horario"

Con 35 años, Aitor Lata explota con su hermano y su pareja una granja de agricultura ecológica y circular en Cesuras, que lleva funcionando desde 2014 y cuenta con vacas, ovejas y huerta. "É un pouquiño peculiar: quixemos facer unha granxa que non dependera dos insumos ou do gasto en químicos", explica. Generan su propio compost y una importante cantidad de simientes, están empezando a producir huevos, y comercializan sus productos a través de su web, labrecos.com, desde la que venden a clientes pequeños que hagan compras frecuentes.

Y, aunque los abuelos de Lata tenían vacas, se han encontrado con la dificultad de "adquirir os coñecementos" necesarios para poner en marcha una granja que escapa de los atajos de la agricultura industrial: "Saber encaixar todas as pezas do puzzle, e aínda sabendo, ás veces non as das encaixado". Aún están en el proceso de asentarse económicamente, pero van creciendo, y acaban de contratar a un empleado. "Tivemos sorte e atopamos a un rapaz ao mes de buscar, temos flexibilidade de horario e queremos que se quede para sempre, e que non haxa volatilidade: coidarnos todos un pouco", señala.

Maitane Obarrio, ingeniera industrial. / La Opinión

"Cobro horas extra, pero no es lo habitual"

Maitane Obarrio, nacida en 1993, es ingeniera industrial, una carrera que eligió por las salidas laborales, y, después de pasar por el sector naval y el de mobiliario para hotel, trabaja ahora en desarrollar carpinterías en Culleredo. Cobra por convenio del sector metal y en la categoría que le corresponde, pero "no todo el mundo puede decir lo mismo". "En mi empresa cobramos horas extra, pero no es lo habitual", y ha vivido la situación de estar en un convenio que no le tocaba. Hay compañías, explica, que hacen "trapicheos" para situar a trabajadores bajo acuerdos colectivos que no les corresponden o "crear consultorías paralelas para no contratar gente". Ella misma, explica, estuvo tres años como fija-discontinua sin estar justificando, y trabajó todos los meses menos uno.

Aparte de que se cumplan las normas laborales, Obarrio reclama más estabilidad en el sector, y señala que conoce a personas que han tenido que renunciar porque se les puso trabas a la conciliación. Aunque el sector industrial esté aumentando salarios en global y los convenios "han mejorado", esta ingeniera puntualiza que la calidad de vida "depende mucho de la empresa en la que estés".

Iván Noguerol, ingeniero industrial. / La Opinión

"La conciliación es un punto a mejorar"

La experiencia de Iván Noguerol, también ingeniero industrial en el sector del metal, es que es fácil encontrar trabajo, y a sus 33 años apenas ha tenido unos meses de desempleo tras acabar sus estudios. "Desde dentro, a pesar de que los precios cada vez suben más, ves cierta progresión, y todos los años hay una cierta subida de los salarios brutos", explica el profesional, que cree que "en este sector estamos, no sobrados, pero sí bastante cómodos".

Esto no quita que haya problemas. "He estado en empresas en las que no se pagaban las horas extra, hacías un montón que no estaban remuneradas", indica, si bien en su empresa actual sí se abonan. Y otro "punto a mejorar" es la conciliación laboral. "No tengo hijos, pero igual en un futuro próximo aumenta la familia y va a ser un poco complicado", explica.