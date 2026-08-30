Estos son los tres sectores en los que más se incrementan los sueldos en A Coruña: "Con 33 años solo tuve unos meses de paro"

Los sueldos están aumentando en la comarca de A Coruña, y los mayores incrementos no se están produciendo en los sectores que más se relacionan con la innovación, como las TIC y la informática, y tampoco los que muchas veces se asocian a trabajos de oficina y sueldos altos, como la medicina o las finanzas. Por el contrario, los mayores incrementos se están dando en actividades económicas relacionadas con las bases más esenciales de la economía: el sector primario, la construcción, la industria y la minería.

Entre enero de 2022 y diciembre de 2025, de acuerdo con estadísticas de la Xunta, la base de cotización de las personas que viven en A Coruña y los municipios de su entorno, esto es, su salario bruto, subió cerca de un 18,9%, pero en la construcción, cuya patronal se queja crónicamente de falta de trabajadores, el incremento superó el 25,3%. El siguiente aumento se dio en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 20,8%, y las industrias extractivas y manufactureras vieron un incremento de sueldo del 19,7%. Ningún otro sector alcanza estos aumentos.

"Tenemos la inmensa suerte de tener a Inditex"

Y, salvo en el caso del sector primario, estas actividades tienen salarios relativamente altos. La retribución promedio es de unos 2.360 euros en la comarca de A Coruña, en la que la Xunta incluye, además de a la ciudad, a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. En manufactura y minería se rozaron los 3.000 euros a diciembre de 2025, y, en marzo de este año, ya se ha sobrepasado esta cifra, con unos 3.036 euros, si bien las estadísticas de este año agrupan los sectores económicos con algunas diferencias con respecto a los ejercicios anteriores. Solo se sobrepasa esta cifra en las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias; en el sector que incluye la administración pública y la defensa; y en las actividades relacionadas con la energía, el agua y la gestión de residuos.

A esto se une, al menos en algunos sectores de la industria, facilidad para acceder al empleo, como explica el ingeniero industrial Iván Noguerol: "Por suerte, nunca estuve desempleado, salvo por unos pocos meses después de finalizar mis estudios". A sus 33 años, entre su experiencia laboral está una empresa de Ferrol que hacía mobiliario para Inditex, y ahora trabaja en Culleredo gestionando proyectos de mobiliario y ejecución de obra, dentro del convenio del metal. "De la gente de mi entorno, compañeros de facultad y amigos, los que estamos en el sector industrial o en la construcción no tenemos mucho problema en encontrar empleo, y hay bastante movilidad entre empresas, la gente busca las mejores condiciones", señala. Entre los factores está la "inmensa suerte" de tener a Inditex en la comarca, un "paraguas muy importante bajo el que abrigarte".

La construcción, en paridad con la educación

En construcción, la cifra en diciembre de 2025 quedó en algo más de 2.500 euros, prácticamente lo mismo que en educación, y solo algo por debajo de la sanidad y los servicios sociales (unos 2.660 euros) o la información y las comunicaciones (aproximadamente 2.780). En la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pese al incremento de más de un quinto de los ingresos brutos en menos de dos años, la cifra queda en 2.045 euros, por debajo de la media y en un nivel semejante al del comercio y los talleres.

Tras los sectores primario y secundario, el mayor crecimiento se registró en las actividades administrativas y servicios auxiliares, con subidas del 19,6%, mientras que las actividades financieras y de seguros y las inmobiliarias registraron prácticamente el mismo porcentaje. En hostelería el incremento fue del 19,5%, y en las actividades de administración pública, defensa y seguridad social obligatoria la cifra es de algo menos del 19,2%.

La ciencia y la sanidad, bajo el promedio

Ya por debajo de la media, las actividades profesionales, científicas y técnicas sumaron un 18,8% de incremento, y un 18,6% en sanidad y servicios sociales. Mientras que se registró cerca de un 18,4% en el comercio y la reparación de vehículos, y el arte, la recreación, el entretenimiento y otros servicios quedó en el 18%.

En las actividades de autoconsomo y de organizaciones y organismos internacionales hubo una subida del 17,6% en las remuneraciones, y en educación la subida fue de cerca del 17,7%, mientras que los trabajadores del transporte y los almacenes vieron cómo sus retribuciones brutas crecían un 16,7%. Los menores incrementos se dieron en información y comunicaciones, con un 15,2%, y en energía, suministro de aguas y gestión de residuos, con menos de un 14,4%.