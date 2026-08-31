El paseo litoral de A Coruña en la zona de A Pasaxe, sin plazos y pendiente de una autorización de Adif

Al nuevo paseo litoral de la ría de O Burgo le queda un fleco en A Coruña. La gran obra, que también abarca a Cambre, Culleredo y Oleiros y que da continuidad al dragado de la ría, acaba de alcanzar un hito, con la finalización del tramo que une la costa oleirense y cambresa. Las obras cullerdenses están prácticamente finalizadas, y en las próximas semanas acabarán las obras para completar el trazado hasta O Paraíso, en Oleiros. Pero en A Coruña, donde se habilitará un pequeño tramo de 470 metros en el entorno de A Pasaxe, hasta el Santa María del Mar, la finalización no tiene fecha, y está pendiente de una autorización de Adif para que se pueda dar conexión eléctrica para las farolas a través de los terrenos ferroviarios. Actualmente, según explican a este diario fuentes de la empresa pública y de la empresa energética Naturgy, están realizándose gestiones, aunque no hay un plazo definido.

De acuerdo con Naturgy, la solicitud para realizar la conexión, tramitada por la Demarcación de Costas, está actualmente "en fase de tramitación", pero "los trabajos no pueden iniciarse hasta disponer de las licencias y autorizaciones necesarias de los distintos organismos afectados". Actualmente la empresa está "pendiente de obtener la autorización de Adif", que gestiona las infraestructuras de tren en España. Por detrás de A Pasaxe pasa la vía férrea que también separa al campo de fútbol de Santa María del Mar de la ría, y bordea As Xubias.

Sin fecha concreta

Adif confirma a este diario que ha recibido una solicitud de autorización para una canalización en la zona de A Pasaxe, aunque indica que no tiene certeza de que sea para dotar de electricidad a las farolas del nuevo tramo de paseo. "En cualquier caso, una vez recibida la documentación requerida, Adif está tramitando el expediente de autorización", señalan fuentes de la empresa. Naturgy indica que cuando se obtengan los permisos necesarios "se podrá avanzar en la ejecución de la actuación". "Al depender de trámites administrativos es difícil dar plazos", señala la empresa, pero afirma que por parte de la distribuidora se están intentando agilizar los tiempos.

Las obras del paseo marítimo litoral, a cargo del Estado, están financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación y, por tanto, tendrían que haber estado rematadas en agosto para conseguir las ayudas. La inversión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático ronda los 5 millones de euros.