Los alquileres suben un 5% en A Coruña desde inicios de año pese a la congelación de precios: "Se hacen contratos de temporada por once meses"

En julio de 2025, el Gobierno declaró A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una iniciativa promovida por el Concello y con la aprobación reticente de la Xunta que congela los precios de los pisos que ya están arrendados, con algunas excepciones, y establece precios máximos para los que salen al mercado. La medida detuvo el crecimiento del alquiler, que llevaba años disparado, y de algunos con los datos de la Xunta, la ciudad es la única de las siete principales urbes gallegas en las que los contratos que se firmaron este mes de junio son más baratos que en julio del año pasado.

Pero a lo largo de 2026 la tendencia parece ser de crecimiento. De acuerdo con datos extraídos el pasado viernes del Observatorio da Vivenda de la Xunta, los nuevos arrendamientos, aunque con altibajos mensuales, pasaron de 705 euros en enero a 739,4 en junio, el mes más reciente para el que hay datos. Los datos son provisionales y van sufriendo correcciones, pero la foto fija es de un alza de casi el 5%, por encima de la de Ourense, Pontevedra y Vigo, donde no hay restricciones, y A Coruña es la urbe con precios más altos.

"Puede influir al que cobraba precios bajos"

"A los que ya tienen un alquiler muy alto les sigue compensando mantenerse en el mercado", indican fuentes de la inmobiliaria coruñesa Será por Casas, que puntualizan que el límite de arrendamientos puede influir a propietarios que cobraban precios más bajos y ahora no los pueden aumentar para sacar el piso al mercado de compraventa cuando termina el contrato. Pero, indican desde la empresa, los casos que conoce son más bien "por necesidades en el ámbito familiar" de los dueños, no por el conflicto con la zona tensionada. Tras un año de restricciones, afirma la inmobiliaria, la situación está ya "bastante estabilizada" y los dueños han interiorizado las nuevas reglas.

"Si ves que no ha pasado nada grave te mantienes", indican en Será por Casas, y el mercado "se mueve siempre, si los pisos no están en alquiler están en venta". Las estadísticas del Gobierno gallego indicaban este viernes que en junio de 2025 se firmaron 644 contratos de alquiler en la ciudad, y las del mismo mes de este año suman 392, si bien probablemente la cifra vaya aumentando, dado que los datos aún son provisionales.

"La gente es muy reacia a alquilar a familias con niños"

En Urbeko Inmobiliaria apuntan que hay picaresca por parte de algunos propietarios, que buscan "cualquier tipo de rendija para subir los alquileres como sea". Así, hay dueños que renuevan los contratos cargando los gastos de comunidad a los arrendatarios, de manera que "lo que valía 575 pasa a ser 625" para el habitante del piso, y "como la necesidad de alquileres es tremenda, los inquilinos negocian, no se van".

Otra estrategia es sacar pisos a alquileres de temporada, una modalidad en la que no hay restricciones de precio, con contratos de once meses. "Lamentablemente la gente está muy reacia a alquilar a familias con niños pequeños", explica Sanhueza, con dueños que sacar el piso al mercado hasta que puedan volver a subir los precios o que arriendan en negro. Aún así, "el mercado de alquileres está saliendo como siempre, lo que sí que hay es una especial preferencia para que el contrato se firme con seguro de impago" y se filtra el perfil del cliente. Para el agente inmobiliario, "no hay un problema estructural, pero la gente está sacando al mercado pisos de manera más lenta y asegurándose el pago con todas las garantías; el que tiene pisos alquilados que están bien de precio se está muy quieto".

A la cabeza de Galicia

En julio de 2025, cuando el Gobierno incluyó a A Coruña en las zonas de mercado residencial tensionado, el precio de los arrendamientos fue de 759,5 euros, el más elevado de las urbes gallegas, y ahora es de 739,4, un 2,6% menos. Esto contrasta con la tendencia del resto de las ciudades de la comunidad: en Ferrol el alza ha sido del 8,3% entre julio de 2025 y junio de este año, y en Santiago roza el 8%, mientras que en Pontevedra se superó el 6,6%. Ourense vivió una escalada de precios del 4,9% y Vigo del 1,95%, mientras que en Lugo fue del 1,5%.

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Este mes de enero, los precios de A Coruña habían quedado en 705 euros, por debajo de los casi 714 de Pontevedra y prácticamente en el mismo nivel que los 701,6 de Vigo. Pero el incremento coruñés ha dejado atrás a estas dos ciudades, con una escalada del 4,88%. No es la mayor de la comunidad: en Santiago el precio subió casi un 11,6% y en Lugo un 8,6%, mientras que en Ferrol el alza fue del 6,6%. Pero en Vigo quedó en el 3,5%, mientras que en Pontevedra apenas se subió un 1,8%, y en Ourense un 0,5%.