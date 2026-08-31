La artista gráfica Carola Lago estrena en A Coruña una exposición en la que ciudad y naturaleza dialogan: "La vida contemporánea nos ha ido alejando de lo natural"

¿Qué ocurre cuando los ritmos urbanos reconectan con lo natural? Esa es la pregunta que se hace la artista gráfica Carola Lago en A Pel da Corola, exposición de collage que se inaugurará a las 19.00 horas de este martes, 1 de septiembre, en la floristería Bendita Flor, en A Coruña (San Agustín, 32).

Sin ser artista a tiempo completo, Lago siempre estuvo conectada con el mundo de las artes, y con el collage desde 2018. Tras estudiar Comunicación Audiovisual, su vida se movía entre las grandes ciudades, con sus ritmos frenéticos y sus paisajes desnaturalizados. "Empecé a estudiar un máster en Barcelona, y de repente sentí que me faltaba mucho el contacto con la naturaleza", explica. Esa fue la semilla que iría germinando hasta convertirse en la muestra que ahora inaugura en A Coruña, en la que 35 imágenes en blanco y negro dialogan con paisajes a color.

Obra de Carola Lago expuesta en la floristería Bendita Flor, en A Coruña. / Carlos Pardellas

A Pel da Corola nace de la necesidad de explorar nuestra relación con la naturaleza. ¿Ha quedado relegada a un segundo plano por los ritmos urbanos?

Correcto. Sí, principalmente esa es la premisa. Nuestro ritmo urbano, nuestras prisas, todo el estrés... La vida contemporánea, por así decirlo, nos ha ido alejando y alejando cada vez más de lo natural. Yo reivindico con esta exposición lo contrario: frena, dónde estamos, comuniquémonos, ubiquémonos.

¿Qué ocurre cuando la cotidianidad de las ciudades vuelve a encontrarse con ese estado más natural?

Es un ejercicio reflexivo a nivel individual, porque creo que les falta mucho por seguir conectando a nivel natural. Pero considero que una persona sí es capaz de hacer ese equilibrio y volver al mundo natural; que esa cotidianidad te recuerda que hay que vivir más pausado, con los pies en la tierra, recordar dónde estamos y que lo principal no es mirar al móvil todo el rato y seguir un ritmo frenético.

Para usted, ¿dónde, cuándo o cómo confluyen lo urbano y lo natural?

En los pequeños gestos, en realidad. Lo natural está ahí, solo que parece que nosotros dejamos de percibir lo natural que nos rodea y nos abstraemos en pantallas, en trabajo... Pero miras por la ventana tranquilamente y puedes ver el cielo; o puedes ir a la calle, porque aquí tenemos la suerte de que tenemos la naturaleza súper cerca, es un privilegio. Creo que en los pequeños detalles es donde está. Cuando realmente paramos nos damos cuenta de que el natural nos rodea, nosotros formamos parte de la naturaleza.

¿Hay algún espacio aquí, en A Coruña, al que acuda para reconectar con ese entorno natural?

No en A Coruña mismo. Más bien, mi madre vive en una aldea, en Lendo, y es uno de mis sitios favoritos a los que ir, estar en la naturaleza, con los animales, dar vueltas...

El contraste que consigue con el collage, mezclando imágenes antiguas en blanco y negro con paisajes a color, ¿representa esta dicotomía entre lo urbano y lo natural?

Sí. Primero, utilizo la técnica del collage, y justo esa dicotomía la expreso con el juego del blanco y negro, de fotografías que son del pasado y fotos naturales a pleno color. Intento usar imágenes que evocan la época de la industrialización, justo el momento en que cambia nuestra forma de habitar, que nos desplazamos hacia las ciudades. Y hago un ejercicio de 'mira, no, en este momento nos deberíamos haber devuelto a un entorno natural'. Ahí es donde hago que dialoguen esas imágenes en blanco y negro de antes, con paisajes naturales, sacándolas de contexto completamente.

No se dedica al mundo del arte a tiempo completo. ¿Su faceta artística es, entonces, la manera que tiene de expresar su naturaleza interior?

Mi faceta artística es escucharme a mí misma. Es como: 'vamos a pararnos, vamos a escucharnos y vamos a trabajar con esto'. Es una escucha, pero en realidad es para mí. ¿Qué pasa? Por un lado, este proyecto es muy personal, porque muchas de las imágenes que he creado tienen un porqué. Pero mi intención al crear la exposición es que el otro pueda ver, pueda identificar y llevar a su recuerdo las imágenes que se crearon.

En esta muestra, ¿naturaleza y ciudad luchan o se complementan?

No creo que sea una lucha, simplemente lo que intento es reivindicar que seamos todos más conscientes. No es tanto que tenga que existir una lucha en sí, sino que es un ejercicio a la rebeldía de ser conscientes de que podríamos vivir de otra manera. En las ciudades, también, pero más conscientes.

¿En qué consiste la exposición?

La exposición son 35 piezas. Es en Bendita Flor, que es una floristería de A Coruña que siempre me gustó mucho, porque es muy delicada y en los ramos que hace ves muchísimo trabajo. Hablé con la dueña, Ánxela Rodríguez, y vi que estaban buscando gente para hacer algún tipo de exposición en el local, que tiene un escaparate gigantesco. Y fue la idea de saltar a la piscina y de pensar: '¿qué mejor lugar para hacer esta exposición que una floristería que va a lo natural?'. Es un espacio en el centro de A Coruña inundado por la naturaleza, y me hacía mucha ilusión eso.

¿Por qué A Pel da Corola?

Como es un proyecto tan personal, me gustó llamarle A Pel da Corola, porque es un juego con mi nombre, Carola, y con la palabra 'corola'. La corola es el conjunto de los pétalos de una flor, entonces era ese juego de la piel de Carola, porque es como mis pieles, aquello que vas dejando atrás; pero que también hiciera referencia a la flor, porque estaremos en una floristería (ríe).

Se inaugura este martes, 1 de septiembre. ¿Qué tiene pensado para el estreno?

Sí, se inaugura este martes y, en principio, va a estar un mes. A partir de las 19.00 horas vamos a poner un picoteo con bebidas, para darle un detalle a la gente que venga a ver. Estaré yo y hablaré de la obra, es un plan de encuentro. Aunque la floristería luego cierre, yo me quedaré un poquito con la gente y las obras se pueden adquirir en la propia exposición. Además de las obras enmarcadas, que se pueden comprar pero, evidentemente, hay que esperar un mes para poder llevárselas, tengo láminas.