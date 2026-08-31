El Ayuntamiento afronta el nuevo curso político con la resolución de Coruña Marítima, el diálogo con el BNG o las obras de Alfonso Molina

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aborda el inicio del nuevo curso político, previo a las elecciones municipales del 23 de mayo, "con moito traballo por diante" y reconoce "grandes retos" en los próximos meses, entre los que ha destacado la resolución del concurso de Coruña Marítima. "Nos permitirá albiscar esa Coruña do futuro", aseguró la regidora. Las actuaciones del Plan de Barrios centrarán parte de la agenda, ya que del presupuesto de 125 millones de euros queda pendiente un remanente de un tercio del total, frente a los 81 millones ya movilizados. Otras obras en grandes infraestructuras municipales, como la estación intermodal o la avenida Alfonso Molina, serán también "relevantes", según la regidora. El cambio de posición del Bloque nacionalista Galego (BNG) marca la situación en la cámara con los presupuestos y otros acuerdos entre las formaciones en el horizonte.

"Temos grandes retos por diante, o máis chamativo pode ser esa próxima resolución do concurso de Coruña Marítima, pero sen deixar de lado outras actuacións. Todos os barrios son importantes, con obras polas que levabamos moito tempo agardando e que se inaugurarán porque estarán practicamente executadas este ano. Actuacións en todos os distritos, en todos os barrios, como pode ser a estación intermodal, as obras de Alfonso Molina ou toda esa transformación da Fase 0 da fachada marítima con obras dos Cantóns", afirmó la regidora.

El Gobierno municipal afirma que enfocará "la política de proximidad" hacia el "benestar urbano, o benestar social, a educación, o coñecemento, a cultura como eixo vertebrador, a igualdade, as políticas de vivenda" en esta recta final del segundo mandato. Del mismo modo, Rey señaló como una vía de trabajo para los próximos meses el "liderado social e económico da Coruña" y, para ello, la alcaldesa reincide en contar con "moitas ganas" y con "un equipo que está permanentemente traballando todos os días".

Entre los anuncios ya realizados este agosto, Rey señaló las licitaciones tanto del parque de O Vixía, el nuevo espacio verde en Monte Alto por 1,5 millones de euros, y la biblioteca de Palavea, por 1,3 millones.

La situación con el BNG

En la misma declaración, Inés Rey se ha referido a la situación de poder dentro de la cámara municipal, tras el anuncio de la portavoz del BNG y candidata a la alcaldía, Avia Veira, de "ruptura" con el PSOE. La regidora hizo memoria y evocó los acuerdos pasados a los que se llegaron en ambos mandatos, "nomeadamente co Bloque", y afirmó se mantiene "no mesmo lugar" que semanas atrás. "Cando os políticos, sobre todo no ámbito municipal, antepoñemos os intereses da cidadanía, as cousas saen e, por tanto, quen queira antepoñer intereses persoais ou partidistas, terá que explicalos", refirió.

El BNG tomó la decisión de romper con el Ayuntamiento después de varios desencuentros, entre los que Veira destacó el incumplimiento sistemático del acuerdo de investidura y dos casos concretos: el proyecto urbanístico de Agra do Orzán y el descubierto en la Tesorería municipal. Rey señaló en su momento que los nacionalistas se alineaban con el PP dentro de la cámara y anteponían otros intereses a los de la ciudad. La alcaldesa confirma que "o Goberno non mudou de postura" y se mantiene "aberto ao diálogo permanentemente con todas as forzas políticas".

"Coincidimos en moitos puntos e agardo que se faga esa reflexión sobre onde queren chegar e ata que punto están dispostos a sacrificar os intereses e o benestar da cidadanía por eventuais intereses electorais. Eu non entro porque estou centrada en traballar para a cidade", expresó Inés Rey sobre la postura del BNG, a quien definió como "socio preferente".

Nueva gestión en el curso escolar

El inicio del curso político en A Coruña comienza un mes antes de la entrada de seis de las ocho nuevas gestoras en escuelas infantiles municipales. La alcaldesa se refirió a este cambio defendiendo a la mesa técnica que decidió "as adxudicatarias máis idóneas para cada unha" y al proceso, que calificó como "unha licitación transparente". Rey aseguró que el curso comenzará con normalidad en esos centros y mantiene que está "garantido" tanto el proyecto pedagógico como los cuidados a los menores.

"Había que licitar eses contratos das escolas infantís e as propostas foron correctamente avaliadas. Manteranse os postos de traballo e manterase a calidade pedagóxica que prestan as escolas infantís municipais coruñesas", resolvió la regidora.