Celebración y reservas entre los vecinos de Os Mallos por la peatonalización junto al Chaflán de A Coruña: "No quiero que esto sea una calle San Juan"

La esquina del bar Chaflán se ha convertido en un punto de encuentro de los vecinos de Os Mallos, en uno de los espacios en los que los vecinos socializan, se divierten y disfrutan de los fines de semana con el local como punto focal, pese a que, fuera del bar y su terraza, la mayor parte de las aceras son estrechas, asediadas por coches. El Concello de A Coruña va a remodelar la zona: una obra de unos 600.000 euros, que aún tiene que salir a concurso, convertirá en peatonal el tramo de Antonio Viñes más próximo al local, además de reducir la circulación a un sentido en el tramo de Oidor Gregorio Tovar que hace esquina: solo se podrá ir del cruce con las calles Monforte y Vizcaya en dirección al aparcamiento, y no al revés, como hasta ahora. La obra creará un nuevo carril bici en esta calle y ampliará zonas verdes en las dos vías, así como en Cronista Torre Pacheco, pero no tiene el consenso de los vecinos. Algunos celebran la humanización, pero otros lamentan que desaparezcan espacios de circulación o plazas, mientras que el propio Chaflán, aunque lo considera positivo, pide que la zona no pierda su esencia y se masifique.

Esa es la opinión de Rafa, que lleva 32 años al frente del famoso bar Chaflán, sobre el que reside. Según explica, la iniciativa, que se presentó a los presupuestos participativos, sale de "un vecino y cliente de aquí que nos tiene aprecio y que hizo una petición de firmas" a raíz de la pandemia. "No podíamos poner terraza, estábamos un poco achuchados y un poco lo hizo por hacernos un favor", recuerda el hostelero, que prefirió abstenerse de participar o votar, pero que cree que el cambio no es un "capricho". Considera que permite continuar el carril bici de Mariscal Pardo de Cela, y señala que el tramo de Antonio Viñes que pasará a ser peatonal "apenas pasa tráfico" y hay pocas plazas de aparcamiento.

"Ahora ya no suele haber mucho tráfico"

En conjunto, ve positiva la obra, "como hostelero y como vecino". "Siempre que se hacen peatonales unas calles es una mejora", señala, y el entorno se hace "mucho más agradable, más transitable". Además, los fines de semana en su entorno se agrupa mucho gente. Aún así, señala que no quiere que cambie el carácter de la zona y se masifique de forma incontrolable. "No quiero que se convierta esto en la calle San Juan, con gente por todos lados", señala.

También celebra el cambio Ángel, un vecino de Antonio Viñes en una de las zonas que no se ven afectadas por la obra, e incluso plantea que se podría extender. "Lo veo positivo, suele haber mucha gente en el Chaflán, y no suele haber mucho tráfico" en el tramo en el que este se prohibirá, indica. Ve con buenos ojos las últimas actuaciones urbanísticas en el barrio, y propone arreglar "el resto de la calle Antonio Viñes, no sé si peatonalizando o metiendo algo más de zonas verdes, aunque sea trocitos pequeños".

"¿Los coches no tienen también derecho?"

Pero otros vecinos se oponen, o, la menos, matizan. "Cada vez más coches y menos sitios para aparcar", señalaba este lunes un peatón que pasaba por la zona. Otro residente en el barrio, Juan Cajete, ve directamente "mal" la reurbanización. "¿Por qué peatonalizar? ¿Los coches no tienen derecho a pasar también?", se pregunta este vecino, que señala que pasa con el coche por el tramo de Antonio Viñes que se cortará "casi todos los días, dos o tres veces". Tampoco aprueba la desaparición de un carril en Oidor Gregorio Tovar. "Aún tenía que haber más espacio para circular, en vez de retirarlo: todo lo que sea suprimir, mal", resume.

Javier, también vecino del barrio, señala que ve la situación desde dos perspectivas. Por una parte, considera positiva la peatonalización y ganar espacio para los peatones, pero señala que desaparecerán plazas de aparcamiento, en una zona en la que no abundan los garajes subterráneos y muchos vecinos aparcan en la calle, porque no tienen plazas bajo su edificio. Desde su punto de vista, la actuación tendría que venir acompañada de nuevas plazas en aparcamientos públicos o soterrados, para dar alternativas.