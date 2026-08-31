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Los Centros Cívicos de A Coruña abren este martes la inscripción para más de 5.100 plazas en actividades socioculturales

La red de centros cívicos de la ciudad ofrecerá más de 5.100 plazas repartidas en 345 grupos de todas las edades para actividades que se desarrollarán de septiembre a diciembre

La preinscripción podrá realizarse durante los días 1, 2 y 3 de septiembre a través de la página web municipal

Centro Cívico de Labañou, en A Coruña.

Centro Cívico de Labañou, en A Coruña. / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

El plazo de inscripción para participar en la nueva programación de actividades socioculturales de la red de centros cívicos de A Coruña se abrirá este martes, 1 de septiembre. La convocatoria ofrece más de 5.100 plazas distribuidas en 345 grupos para personas de todas las edades. Las actividades se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre.

La preinscripción podrá realizarse durante los días 1, 2 y 3 de septiembre a través de la página web municipal. Las personas que no dispongan de acceso a Internet podrán recibir apoyo para realizar el trámite a través del teléfono 857 890 628.

Actividades para todos los públicos

La oferta incluye 40 grupos dirigidos al público infantil, 27 para la juventud, 62 para la tercera edad y 216 de carácter intergeneracional. Entre las propuestas se incluyen actividades para potenciar el bienestar físico y emocional, la creatividad, el aprendizaje, las nuevas tecnologías, la cocina, el baile o la adquisición de hábitos saludables.

Para la infancia figuran cursos como animación en stop motion, diseño de personajes manga, inglés, cocina, apoyo escolar o gestión de las emociones. Los jóvenes podrán apuntarse a actividades de refuerzo educativo, danza urbana, conversación en inglés o preparación de menús saludables.

El yoga, pilates, taichí, fotografía, pintura, costura o informática forman parte de la programación intergeneracional, mientras que la destinada específicamente a las personas mayores refuerza la estimulación cognitiva, el ejercicio adaptado, la prevención de caídas y las competencias digitales.

Plazos

Una vez cerrado el plazo de preinscripción, las listas provisionales se publicarán el 7 de septiembre, y la presentación de reclamaciones se habilitará el 8. El sorteo para la adjudicación de las plazas tendrá lugar el 10 de septiembre, y las listas de admisión y de espera se anunciarán el día 21.

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La formalización de la inscripción y el pago de las tasas se realizarán los días 22, 23 y 24 de septiembre. Las actividades comenzarán el 28 de septiembre, fecha en la que también se iniciará la gestión de las listas de espera.

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