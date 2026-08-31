El Concello de A Coruña defiende que las fugas de agua son cuatro veces menos que el máximo legal, pese a las críticas de la Xunta

Guerra de interpretaciones entre la Xunta y el Concello de A Coruña sobre las fugas de agua en la red municipal en un contexto de sequía que ha forzado a casi un centenar de ayuntamientos gallegos a aplicar algunas restricciones en el uso del abastecimiento. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, cargó recientemente contra los concellos que no cumplen con la obligación legal de reducir las pérdidas por debajo del 20% y defendió que "no queda otra" que recurrir a la sanción contra ayuntamientos "que deciden no adaptarse". Puso como ejemplo a Vigo, al que achaca un porcentaje del 25% que su Gobierno local niega, y afirmó que el caso de A Coruña o el de Santiago "tampoco es bueno". Aunque apostó por multar a los ayuntamientos que no reduzcan las fugas, pues "tenemos que velar por los ciudadanos", las cifras coruñeses, a las que el Gobierno gallego no ha ofrecido alternativa, muestran que la ciudad cumple sobradamente con la normativa.

Fuentes del Gobierno local defienden que las pérdidas por fugas y averías fueron del 4,46% en 2025, menos de una cuarta parte del tope legal. Un método de cálculo alternativo que figura en las estadísticas municipales arroja una cifra algo superior, del 7%, aún muy lejos del límite. E incluso con este método menos favorable, la ciudad nunca llegó al 20% desde que empezaron las estadísticas, en 1997. La Xunta, a preguntas de este diario, no respondió cuáles son los datos que maneja, y se limita a afirmar que la prioridad del Gobierno gallego es "avanzar en la mejora de la eficiencia de la red para reducir las pérdidas de agua". En el caso de A Coruña, señala, corresponde al Ayuntamiento y a la empresa municipal Emalcsa "identificar los puntos de mejora y ejecutar las actuaciones necesarias", al tiempo que apunta a que actualmente "no hay ningún procedimiento concreto" de sanción planteado contra A Coruña.

En base a datos de la empresa municipal de aguas Emalcsa, el Gobierno local estima que las pérdidas medias en los últimos años fueron del 5,57%. Según afirma el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas, "A Coruña es un buen ejemplo de buena gestión, y critica "el desconocimiento que tiene la conselleira cuando afirma que A Coruña no hace bien las cosas". A Coruña, afirma, es "el ayuntamiento más eficiente de Galicia en la gestión del ciclo del agua", si bien el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, afirmó que en su municipio las pérdidas bajan al 3% si se cuenta solo el agua potabilizada (el 6% si no). Para Lage Tuñas, "Emalcsa es un ejemplo de buena gestión desde una empresa pública", y las escasas fugas se explican por el esfuerzo en mejorarla. La inversión anual en renovación de la red, siempre según el Gobierno local, fue de siete millones de euros, y el 90% de ella se ha actualizado en los últimos años. El Gobierno local señala también que el embalse de Cecebre está en buena situación, con un lleno del 67%.

Tres décadas de cumplimiento

El Gobierno gallego no ha ofrecido cifras alternativas que prueben, como afirmó la conselleira, que prueben A Coruña está en mala situación. La ciudad no sería el primer caso en el que hay diferencias de interpretación sobre los datos de fugas: de acuerdo con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, las fugas que la conselleira cifra en el 25% son en realidad del 6,3%, un dato que también afirma que es el más bajo de Galicia y de España.

La estadística del propio Observatorio municipal, una página del Concello, muestra datos algo más elevados de pérdidas de agua, del 7% para 2025. De acuerdo con fuentes municipales, a este porcentaje se llega incluyendo errores de medición y otros apartados, "pero fugas en el sentido estricto son el 4,46%". Según esta estadística, nunca se llegó al 20% del límite legal actual, y, en lo que va de siglo, nunca se alcanzó el 15%. En la última década, la media de pérdidas fue de menos del 9,7%, y el pico, en 2013, fue del 13,1%, muy lejos del tope normativo.

Y la tendencia a largo plazo parece ser positiva. Aunque los datos tienen altibajos, la cifra más elevada se dio en 1997, el primer año de la serie, con un 17,1%. El dato de 2025 (que en los documentos aparece atribuido al 1 de enero de ese año) es el más bajo desde que empieza el registro. Cifras, incluso en el peor de los casos, muy alejadas de la situación de otros municipios gallegos: de acuerdo con la conselleira Ángeles Vázquez, hay algunos que “pueden llegar a tener pérdidas de un 70%”.

Beneficios millonarios

Además de mantener las pérdidas muy por debajo del límite legal, la empresa pública está en números verdes. En 2024, el grupo que conforma junto con la sociedad que gestiona la depuradora de Bens dio unos beneficios de 700.000 euros, pese a que la instalación de tratamiento de aguas acabó en números rojos. En 2025, ya con Bens en resultado positivo, los beneficios conjuntos se multiplicaron por ocho, y se acercaron los 5,46 millones.

El Concello quería transmitir estos fondos para financiar obras y servicios, pero la oposición bloqueó este mes de junio, por segundo año consecutivo, el reparto de dividendos. El PP lo justificó en el “grave descontrol económico municipal”, así como por la “falta de explicaciones” del Gobierno local sobre las medidas que deben hacer frente al déficit y el remanente negativo que se produjo en 2025. Para los populares, los beneficios deben quedar en la empresa para bajar el tasa del agua, que, afirman, ha subido varias veces con Inés Rey como alcaldesa.

El BNG coincide en que “o diñeiro de Emalcsa ten que servir para investir na propia empresa” y acusa el Ejecutivo municipal de no cumplir el acuerdo alcanzado con su grupo para el presupuesto de este año: reclaman que la empresa aporte fondos para financiar BiciCoruña mediante “fórmulas de patrocinio ou similares”.