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A Coruña abre el plazo para solicitar las 1.140 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales

Las actividades deportivas están dirigidas a niños desde seis años hasta mayores de 80

Niños practicando boxeo durante un día del Deporte en la Calle en el que participan las escuelas deportivas municipales.

Niños practicando boxeo durante un día del Deporte en la Calle en el que participan las escuelas deportivas municipales. / Víctor Echave

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EFE

El Ayuntamiento abrirá este martes, día 1, a las 08.00 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a las 1.140 plazas libres de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de cara al curso 2026-27.

Según informa el consistorio, las personas interesadas podrán tramitar sus peticiones hasta el próximo lunes 7 de septiembre a las 23.59 horas.

En este sentido, recuerda que las EDM son uno de los principales programas impulsados por el Ayuntamiento para fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

La programación, concreta, abarca diferentes grupos de edad, desde niños y niñas de seis años hasta personas mayores de 65 y 80, "adaptando las actividades a las características y necesidades de cada tramo".

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Por otra parte, la carrera C10 agotó ya los 3.000 dorsales disponibles para la edición de este año, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre por las calles de A Coruña.

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