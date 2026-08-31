A Coruña abre el plazo para solicitar las 1.140 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales
Las actividades deportivas están dirigidas a niños desde seis años hasta mayores de 80
EFE
El Ayuntamiento abrirá este martes, día 1, a las 08.00 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a las 1.140 plazas libres de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de cara al curso 2026-27.
Según informa el consistorio, las personas interesadas podrán tramitar sus peticiones hasta el próximo lunes 7 de septiembre a las 23.59 horas.
En este sentido, recuerda que las EDM son uno de los principales programas impulsados por el Ayuntamiento para fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.
La programación, concreta, abarca diferentes grupos de edad, desde niños y niñas de seis años hasta personas mayores de 65 y 80, "adaptando las actividades a las características y necesidades de cada tramo".
Por otra parte, la carrera C10 agotó ya los 3.000 dorsales disponibles para la edición de este año, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre por las calles de A Coruña.
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