A Coruña abre el plazo para solicitar las 1.140 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales

El Ayuntamiento abrirá este martes, día 1, a las 08.00 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a las 1.140 plazas libres de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de cara al curso 2026-27.

Según informa el consistorio, las personas interesadas podrán tramitar sus peticiones hasta el próximo lunes 7 de septiembre a las 23.59 horas.

En este sentido, recuerda que las EDM son uno de los principales programas impulsados por el Ayuntamiento para fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

La programación, concreta, abarca diferentes grupos de edad, desde niños y niñas de seis años hasta personas mayores de 65 y 80, "adaptando las actividades a las características y necesidades de cada tramo".

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Por otra parte, la carrera C10 agotó ya los 3.000 dorsales disponibles para la edición de este año, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre por las calles de A Coruña.